Anderson Park - Giải mã ‘tâm điểm’ thị trường BĐS Bình Dương trước ngày ra mắt

“Vịnh xanh” thịnh vượng giữa lòng thành phố trẻ

Thuận An - “Thành phố trẻ” hiện nay đã và đang là nơi đón đầu xu hướng dịch chuyển dân số về các đô thị ven TP.HCM, trong đó có rất nhiều chuyên gia nước ngoài. Tại đây, nhu cầu kết hợp không gian sống thân thiện, hài hòa với thiên nhiên và hệ thống tiện ích đồng bộ dẫn đến việc hình thành các khu đô thị khép kín được biết đến với tên gọi "compound". Trong đó, không thể không nhắc đến Anderson Park - Khu phức hợp thương mại - dịch vụ - văn phòng và căn hộ cao cấp mặt tiền QL 13 - Thuận An - Bình Dương.

Anderson Park hướng đến giới chuyên gia nước ngoài tại Thuận An

Khác biệt so với các dự án trên thị trường Bình Dương, Anderson Park được kiến tạo với mong muốn đáp ứng nhu cầu an cư, sinh hoạt của đông đảo các chuyên gia nước ngoài làm việc tại “thành phố trẻ" Thuận An hiện tại. Thấu hiểu mong muốn “sống xanh sống sành”, hòa hợp cùng văn hóa bản địa của chuyên gia nước ngoài, Anderson Park hội tụ đầy đủ các yếu tố từ vị trí đắc địa tại “trái tim" Thuận An, giúp kết nối di chuyển nhanh chóng đến các địa điểm quan trọng. 5 phút đến Sân Golf Sông Bé, siêu thị Aeon Mall, khu công nghiệp VSIP 1, Bệnh viện Quốc tế Becamex. 10 phút đến Trung tâm thành phố mới Bình Dương, KCN Việt Hương và Quận 12. 20 phút đến Trung tâm hành chính Thuận An, Khu du lịch Đại Nam, Bệnh viện Quốc tế Hạnh phúc. Hơn 30 phút đến Sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất, Chợ Bến Thành, Khu đô thị mới Thủ Thiêm, TP.HCM.

Dự án như một “vịnh xanh" giữa lòng thành phố trẻ

Lấy cảm hứng "vịnh xanh" trong lòng thành phố, hơn 70% diện tích dự án dành cho mảng xanh, nơi đây không đơn thuần sẽ là một nơi an cư mà còn mang tới cuộc sống nghỉ dưỡng hoàn hảo cho cư dân hiện đại. Với lõi tiện ích trung tâm tiêu chuẩn resort, Anderson Park mang đến cho cư dân những trải nghiệm đáng giá với hồ bơi tiêu chuẩn resort đẳng cấp, hồ cảnh quan hay sân khấu ngoài trời ấn tượng. Đáp ứng nhu cầu rèn luyện sức khỏe, các tiện ích như khu thể thao đa năng ngoài trời, gym, lối chạy bộ, sân cầu lông, sân bóng rổ... được khéo léo bố trí hài hòa trong khuôn viên xanh mát của dự án.

Những tiện ích đẳng cấp phục vụ cho giới chuyên gia nước ngoài

Tại Anderson Park, các căn hộ được thiết kế theo tiêu chuẩn phòng suite (loại phòng cao cấp bậc nhất của khách sạn), đẳng cấp từ phòng ngủ, phòng khách đến bếp, nhà vệ sinh. Diện tích được tối ưu để cư dân trải nghiệm cuộc sống hiện đại, đối lưu không khí hoàn hảo, đón nắng và gió tự nhiên. Đặc biệt, Anderson Park là dự án có khối căn hộ officetel thiết kế thông minh hiện đại bậc nhất tại Thuận An thời điểm hiện tại.

Lyn Property - Nhà phát triển bất động sản uy tín

Lyn Property là đơn vị uy tín hoạt động trong lĩnh vực đầu tư, phát triển bất động sản. Ban lãnh đạo đã có kinh nghiệm hơn 10 năm trong việc xây dựng, kinh doanh các dự án bất động sản thuộc nhiều phân khúc: khu dân cư, đất nền, căn hộ, khu phức hợp thương mại, tòa nhà văn phòng, khu nghỉ dưỡng.

Thế mạnh của Lyn Property đến từ quỹ đất sạch nằm ở các vị trí chiến lược, nguồn nhân lực dày dặn kinh nghiệm, tư duy đổi mới sáng tạo và thu hút hơn 200 nhân viên. Hiện công ty đã và đang triển khai dự án chiến lược với quy mô lớn tại Bình Dương và nhiều dự án tại TP.HCM sắp triển khai trong tương lai.

Anderson Park được kiến tạo bởi tâm huyết của của Lyn Property - Nhà phát triển bất động sản uy tín trên thị trường

“Tận tâm - Chính trực - Chất lượng" là 3 giá trị cốt lõi mà Lyn Property luôn hướng đến trong mỗi dự án giới thiệu ra thị trường. Bên cạnh đó, doanh nghiệp luôn đề cao đội ngũ nhân viên kinh doanh là yếu tố tiên phong trong chiến lược phát triển tương lai nên tập trung tối đa trong công tác đào tạo, phát triển kỹ năng bán hàng.