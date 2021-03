BAC A BANK chính thức niêm yết cổ phiếu trên sàn HNX

Tổng tài sản của BAC A BANK liên tục tăng trưởng qua các năm, kết thúc năm tài chính 2020 đạt 117.300 tỉ đồng, tăng trưởng 8,6% so với đầu năm, chất lượng tài sản ngày càng đảm bảo. Hoạt động huy động vốn tiếp tục khởi sắc theo định hướng tăng trưởng nguồn huy động vốn trung và dài hạn. Tính đến ngày 31.12.2020, tiền gửi của khách hàng tại BAC A BANK đạt 92.455 tỉ đồng, tăng 12,2% so với đầu năm. Tăng trưởng tín dụng được kiểm soát một cách hợp lý, luôn đi đôi với an toàn và chất lượng tín dụng. Dư nợ cho vay khách hàng của BAC A BANK tại thời điểm 31.12.2020 là 79.440 tỉ đồng. Tỷ lệ nợ xấu là 0,79%, thấp hơn mức chung của toàn hệ thống ngân hàng. Chịu ảnh hưởng nhất định từ đại dịch Covid-19, kết quả kinh doanh của BAC A BANK dù không đạt được kết quả như kế hoạch đặt ra ban đầu nhưng vẫn hoàn thành kế hoạch điều chỉnh năm 2020 với 624,5 tỉ đồng lợi nhuận sau thuế. Tính trung bình cả giai đoạn 2016 - 2020, lợi nhuận sau thuế đạt mức tăng trưởng 12,27%/năm.