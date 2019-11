Bamboo Airways dẫn đầu tỷ lệ bay đúng giờ trong 10 tháng

Cục Hàng không Việt Nam vừa công bố số liệu khai thác chuyến bay đúng giờ , chậm, hủy chuyến của các hãng hàng không Việt Nam.

Cụ thể, trong 10 tháng năm 2019, Bamboo Airways thực hiện tổng số 14.378 chuyến bay, trong đó có 13.495 chuyến bay đúng giờ, chiếm tỷ lệ 93,9%, cao hơn tỷ lệ chung của toàn ngành là 85,7%.

Với con số này, Bamboo Airways là hãng hàng không dẫn đầu tỷ lệ bay đúng giờ toàn ngành hàng không trong 10 tháng.

VASCO đứng vị trí thứ 2 với tỷ lệ OTP 93,3% sau khi khai thác 10.661 chuyến bay, trong đó có 9.944 chuyến bay đúng giờ.

Đứng ở vị trí thứ 3, và thứ 4 lần lượt là Vietnam Airlines và VietJet Air với tỷ lệ OTP tương ứng 88,7% và 82,9%.

Jetstar Pacific có 24.027 chuyến bay cất cánh đúng giờ trong tổng số 29.802 chuyến khai thác, chiếm tỷ lệ 80,6%, thấp nhất trong ngành.

Theo Cục Hàng không Việt Nam, có 3 nhóm nguyên nhân chính khiến chuyến bay bị chậm, gồm: do máy bay về muộn, nguyên nhân do hãng hàng không và nguyên nhân do trang thiết bị tại cảng hàng không.

Bên cạnh đó, tình trạng quá tải về hạ tầng, hạn chế về nguồn lực, cơ chế đầu tư trong phát triển kết cấu hạ tầng hàng không cũng được coi là nguyên nhân chủ quan chính gây chậm chuyến.

Tỷ lệ đúng giờ của các hãng trong 10 tháng năm 2019 Nguồn: Cục Hàng không Việt Nam

Trong giai đoạn cao điểm tết 2020 , Bamboo Airways cho biết sẽ cung ứng tổng cộng gần 1 triệu ghế trên toàn mạng nội địa, tăng gần 700.000 chỗ (tương đương 3.600 chuyến bay) để phục vụ hành khách. Các nguồn lực dự bị được đồng loạt tăng cường, từ nhân lực như đội ngũ nhân viên, tiếp viên, tổ lái, đến vật lực như trang thiết bị, khí tài để tiếp tục giữ vững tỷ lệ bay đúng giờ cao nhất toàn ngành.

Đáng chú ý, theo Bamboo Airways, sau sự kiện đón tàu Airbus A320neo và A321neo, trong tháng 12, hãng sẽ đón máy bay thân rộng Boeing B787-9 Dreamliner về đội bay. Đây là dòng máy bay đáp ứng các yêu cầu về dịch vụ định hướng 5 sao mà Bamboo Airways đề ra, đồng thời phù hợp hơn cho các chặng bay đường dài mà hãng đang xây dựng, bao gồm cả các đường bay vượt châu lục.