Bamboo Airways và 'cuộc cách mạng' về dịch vụ hàng không

Tính đến hết năm 2020, Bamboo Airways vận chuyển trên 6 triệu lượt hành khách, an toàn tuyệt đối 100%. Sản lượng vận chuyển tăng trên 10% so với năm 2019, bất chấp khó khăn do khủng hoảng thị trường. Bước sang tuổi lên 3, hãng hàng không này hướng tới mục tiêu 30% thị phần nội địa, là nhân tố làm thay đổi diện mạo dịch vụ hàng không với cơ cấu sản phẩm đa dạng, linh hoạt, chất lượng dịch vụ tốt, đúng giờ, an toàn.