Bán đảo Thủ Thiêm, thỏi nam châm hút vốn

Hội tụ các ông lớn

Trong bài nghiên cứu về thị trường bất động sản tại TP.HCM từ năm 2017, một lãnh đạo cao cấp của CBRE Việt Nam nhận định, khu vực Thủ Thiêm sẽ là địa bàn “nóng” nhất tại TP.HCM khi hàng loạt dự án căn hộ cao cấp ra đời. Thời điểm đó, mức giá mà CBRE đưa ra là mỗi mét vuông căn hộ ở khu vực này từ 3.000 USD trở lên. Đơn vị này cũng dự báo, nguồn cung các dự án tại Thủ Thiêm sẽ kéo giá mặt bằng căn hộ trên địa bàn TP.HCM lên cao. Điều này đã trở thành hiện thực khi hầu hết các tên tuổi lớn trên thị trường bất động sản cao cấp đều hội tụ về đây. Trong đó, đáng chú ý là khu đô thị Sala của Công ty Đại Quang Minh với diện tích lên đến khoảng 106 ha. Theo quyết định của chính quyền thành phố, Đại Quang Minh sẽ chi 8.265 tỉ đồng để làm 4 tuyến đường chính ở Thủ Thiêm và 3.082 tỉ để làm cầu Thủ Thiêm 2 bằng hình thức hợp đồng BT. Đổi lại, công ty này được giao 106 ha đất để triển khai khu đô thị. Hiện Đại Quang Minh đã xây dựng hàng loạt lô chung cư cao cấp, các khu biệt thự thấp tầng. Tập đoàn Lotte của Hàn Quốc ký quỹ với TP.HCM 2.000 tỉ đồng tiền sử dụng đất để được giao trước 6 lô đất trong khu đô thị mới Thủ Thiêm. Theo kế hoạch, Lotte sẽ triển khai đầu tư dự án với tổng vốn 20.100 tỉ đồng.

Mới đây nhất, Công ty Quốc Lộc Phát và Công ty Sonkim Land cũng đầu tư vào Thủ Thiêm với khu phức hợp Sóng Việt 7.300 tỉ đồng. Quy mô diện tích khoảng 75.965 m2, gồm 4 lô đất cạnh sông Sài Gòn. Hay tổ hợp căn hộ cao cấp Marina Thủ Thiêm của liên danh HongKong Land và Công ty CP đầu tư hạ tầng kỹ thuật TP.HCM (CII) với tổng vốn đầu tư khoảng hơn 400 triệu USD. Rồi IPP và các nhà đầu tư Mỹ cũng đã đề xuất được đầu tư vào Thủ Thiêm dự án có quy mô 4 tỉ USD.

Trên đại lộ Mai Chí Thọ, đối diện trạm depot metro số 2, Phuc Khang Corporation cùng các đối tác Coteccons, UL, Landmarks, DP Architects, Mai-Archi, DKRA Vietnam... cũng đang triển khai dự án “thành Rome Sài Gòn” Rome by Diamond Lotus. Dự án có tổng diện tích khuôn viên xây dựng 9.168,8 m2, cao 30 tầng nổi với phong cách kiến trúc đậm chất di sản La Mã cổ điển. Đặc biệt, “thành Rome Sài Gòn” sẽ mang đến một “resort 5 sao tại gia” với hàng loạt tiện ích trên không tại tầng 6 tòa nhà gồm hồ bơi khoáng mặn vô cực tràn bờ 1.100 m2, vườn La Mã 3.000 m2 cùng business lounge, khu gym - sauna - spa, restaurant - café, khu vui chơi thiếu nhi, tiểu cảnh vườn treo...

Giá tăng từng ngày

Theo đánh giá của Công ty nghiên cứu thị trường JLL, nguyên nhân khiến giá bất động sản tại đây tiếp tục gia tăng do Thủ Thiêm là quỹ đất cuối cùng còn lại của TP.HCM với quy hoạch tổng thể tốt và nằm sát bên trung tâm hiện hữu của TP.HCM là quận 1. Đặc biệt, Thủ Thiêm được định hướng trở thành trung tâm hành chính mới của TP trong tương lai. Trong khi đó, phần lớn quỹ đất ở Thủ Thiêm đã có chủ, đồng nghĩa với thực trạng khan hiếm quỹ đất sạch còn lại để phát triển dự án ở Thủ Thiêm trong khi nhu cầu đầu tư vẫn đang tăng cao.

Đáng chú ý, dù tiềm năng lớn như vậy nhưng bản nghiên cứu của JLL chỉ ra, giá đất ở Thủ Thiêm hiện ở mức khoảng 1/3 so với giá đất ở khu vực quận 1 và thấp hơn giá đất ở các quận liền kề quận 1 như quận 3 và quận 4. Với tốc độ đô thị hóa đang gia tăng mạnh mẽ, định hướng quy hoạch phát triển thành trung tâm mới đồng bộ và hiện đại của thành phố, sự hoàn thiện mỗi ngày mà quan trọng hơn hết là sự hoàn thiện về pháp lý của các dự án, giá đất ở Thủ Thiêm sẽ còn tiếp tục tăng trong những năm tới. Với một loạt nhà đầu tư lớn hội tụ về đây, dự báo nguồn cung trong thời gian tới sẽ bùng nổ khi thị trường ra mắt các sản phẩm căn hộ thương hiệu cao cấp. Tuy nhiên, nguồn cung này sẽ không tạo áp lực giảm giá mà còn định hình một mặt bằng giá mới cao hơn khi khu đô thị Thủ Thiêm ngày càng hoàn thiện, đầy đủ hơn các tiện ích như trường học, bệnh viện, trung tâm giải trí... sau khi các công trình hạ tầng được đi vào hoạt động bao gồm các tuyến giao thông bộ, tuyến tàu điện ngầm số 2, cầu Thủ Thiêm số 2, 3, 4 kết nối với quận 1 và quận 7, trong tương lai không xa khu đô thị Thủ Thiêm sẽ phát triển như mong đợi.

Chia sẻ về tình hình tiêu thụ dự án Rome by Diamond Lotus, ông Trần Hiếu, Phó tổng giám đốc Tiếp thị & Kinh doanh DKRA Vietnam, cho biết: “Được xác định là trung tâm hành chính, kinh tế mới của TP.HCM, Thủ Thiêm được ví như phố Đông của Thượng Hải. Do đó, với mức giá từ 3,9 tỉ đồng/căn và phương thức thanh toán đợt 1 chỉ 10%, tổng thanh toán chỉ 50% đến khi nhận nhà, “thành Rome Sài Gòn” đang được thị trường trong nước đón nhận rất tích cực. Không chỉ vậy, dự án còn thu hút mạnh mẽ các khách hàng ngoại khi hội tụ 3 giá trị Heritage - Boutique - Resort cùng các tiêu chuẩn xanh, an toàn quốc tế”.