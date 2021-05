Ban Quản lý dự án Truyền tải điện chuẩn bị đóng điện 2 dự án trọng điểm trong tháng 5

Đang hoàn thiện để chuẩn bị đóng điện MBA 220kV - 220kV AT TBA 220 kV Thanh Nghị

Với mục tiêu góp phần giảm tải cho TBA 220kV Thanh Nghị và bổ sung nguồn 220kV và tăng khả năng cung cấp điện an toàn, liên tục cho phụ tải khu vực H.Thanh Liêm (Hà Nam) giai đoạn 2021 - 2025 và những năm tiếp theo và truyền tải hết công suất của nguồn thủy điện nhỏ khu vực phía tây tỉnh Quảng Ngãi lên hệ thống truyền tải điện Quốc gia, góp phần giảm chi phí phát điện chung toàn hệ thống và đảm bảo vận hành an toàn, tin cậy cho TBA 220kV Sơn Hà, đồng thời cung cấp điện an toàn, liên tục cho phụ tải khu vực trong các chế độ vận hành.