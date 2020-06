Bản sắc thượng lưu toát lên từ không gian sống tại biệt thự sinh thái ven sông

Không chỉ xuất hiện trong những bộ trang phục được may đo bởi những nhà thiết kế hàng đầu, sở hữu những siêu xe, phi cơ, du thuyền hàng tỉ đồng, lối sống thượng lưu của người giàu còn thể hiện qua không gian sống mang đậm dấu ấn cá nhân.

Tái định nghĩa đẳng cấp thượng lưu

Giới thượng lưu dư dả tài chính để có thể kiến tạo những giấc mơ của riêng họ, bằng cách đầu tư vào các phương tiện phi vật chất như phong cách sống, gu thẩm mỹ - những thứ mà họ cho rằng sẽ tạo nên giá trị sống đích thực. Bởi vậy, nơi ở của họ vừa là không gian tận hưởng cuộc sống an nhiên, viên mãn với đầy đủ tiện nghi, tiện ích cao cấp, vừa có những yếu tố độc tôn mang khí chất riêng và là quy chuẩn để khẳng định đẳng cấp, địa vị xã hội của họ.

Nhưng như thế nào mới là một không gian sống thượng lưu đích thực? Đối với những chủ nhân thế hệ mới, một tổ ấm hoàn hảo không cần quá phô trương, trang trí cầu kỳ, đó là môi trường sống biệt lập và gần gũi với thiên nhiên.

Không gian sống đẳng cấp độc tôn, gần gũi thiên là quy chuẩn để khẳng định vị thế xã hội của giới thượng lưu

Những căn biệt thự đắt giá hiện nay thường tọa lạc ở những nơi có sông nước bao quanh, không khí trong lành, tầm nhìn hướng ra một màu xanh mát của cây xanh, sông nước. Các yếu tố kiến trúc và cách bài trí được cân bằng, đan xen phong cách độc bản đầy tính cá nhân, tạo nên một không gian chuẩn mực có một không hai.

Khẳng định dấu ấn cá nhân và xây dựng cộng đồng tinh hoa xứng tầm

Tuy nhiên, những chủ nhân thế hệ mới không sống quá biệt lập tách rời cộng đồng. Sự quảng giao giúp họ luôn cập nhật những ý tưởng mới, gắn kết và hình thành một cộng đồng tinh hoa gồm những người thành đạt có cùng đẳng cấp, tầm nhìn và triết lý sống. Và chính cộng đồng cao cấp này đã mang lại một môi trường sống an toàn, văn minh, chẳng hạn như khu Beverly Hills ở Mỹ, khu The Peak ở Hong Kong hay The Golden Triangle của vùng Greenwich - là những khu vực đáng sống nhất quy tụ các ông trùm kinh doanh, người nổi tiếng, các triệu phú, tỉ phú từ khắp nơi trên thế giới.

Tại Việt Nam, số lượng triệu phú, tỉ phú không ngừng tăng theo từng năm, vì vậy, nhu cầu hình thành những cộng đồng thượng lưu ngày càng cao. Bên cạnh những tòa nhà cao cấp, dinh thự penthouse giữa lòng thành phố hoa lệ, giới nhà giàu Việt cũng “để mắt” đến những khu biệt thự sinh thái liền kề trung tâm thành phố. Tuy ở lân cận thành phố, nhưng biệt thự sinh thái lại đáp ứng quy chuẩn “sống xanh” cùng yếu tố thiên thời - địa lợi - nhân hòa. Điển hình là dòng biệt thự sinh thái sang trọng tại dự án Aqua City.

Mang phong cách kiến trúc Địa Trung Hải tuyệt mỹ, các tòa biệt thự mang đậm dấu ấn cá nhân, đề cao sự riêng tư, góp phần làm tôn lên giá trị thẩm mỹ và vị thế cho chủ sở hữu.

Tận hưởng giá trị sống sinh thái thượng lưu ngay bên hiên nhà tại đô thị sinh thái thông minh Aqua City

Điểm đặc biệt thu hút những chủ nhân tương lai là cảnh quan tự nhiên hữu tình bao quanh biệt thự. Quy hoạch theo tiêu chí tôn trọng tự nhiên, các khu biệt thự được bố trí tại những vị trí đẹp nhất men theo nhưng dòng sông sông xanh mát, uốn lượn, tạo nên một bức tranh phong cảnh tuyệt đẹp.

Aqua City còn mang đến những trải nghiệm sống đẳng cấp như một khu nghỉ dưỡng sang trọng bậc nhất với clubhouse, con đường ven sông đầy chất thơ, công viên rộng lớn, bến du thuyền sang trọng. Bên cạnh đó không thể thiếu những tiện nghi hiện đại và năng động với các tuyến mua sắm sầm uất, trung tâm thương mại, quảng trường trung tâm, trung tâm thể thao, giải trí đa năng… các tiện ích xã hội như trường học, bệnh viện tiêu chuẩn quốc tế chỉ cách vài bước chân.

Càng giàu có, giới thượng lưu càng biết cách hưởng thụ cuộc sống. Bản sắc thượng lưu không chỉ thể hiện qua bề nổi mà chính là tầm nhìn không giới hạn cùng với sự sáng tạo, kiến thức rộng, gu thẩm mỹ tinh tế và những giá trị sâu sắc từ chính trải nghiệm của chủ nhân.