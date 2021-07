Bất chấp đại dịch Covid-19, ngân hàng vẫn ‘sống khoẻ’

Đặc biệt, theo ông Lưu Trung Thái, Phó chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc MB, doanh thu của ngân hàng hợp nhất đạt hơn 22.900 tỉ đồng, tăng 44% so với cùng kỳ, trong đó riêng doanh thu trước dự phòng rủi ro của ngân hàng mẹ đạt hơn 14.600 tỉ đồng, tăng 44% so với cùng kỳ năm trước.

Dù không công bố con số lợi nhuận cụ thể, tuy nhiên ước tính toàn bộ MB Group đạt mức tăng trưởng lợi nhuận khoảng 56% trong 2 quý đầu năm.

Trước đó, Ngân hàng TMCP Công thương (VietinBank) cũng đã công bố, trong 6 tháng đầu năm 2021 dư nợ tín dụng ước đạt 1,06 triệu tỉ đồng, tăng 4,8% so với cuối năm 2020; tổng nguồn vốn huy động ước đạt 1,2 triệu tỉ, tăng 3,4% so với năm 2020. Đáng chú ý, thu thuần hoạt động dịch vụ đạt hơn 3.000 tỉ đồng, tăng 27,6% so với cùng kỳ… Mức lợi nhuận trước thuế mà nhà băng này đạt được riêng quý 2 khoảng 5.000 tỉ đồng (tăng 10% so với cùng kỳ) và cả 2 quý đạt 13.000 tỉ đồng.