Bất động sản Bình Dương nhập cuộc tăng giá: Nhà đầu tư lùng mua dự án đẹp

Bởi, đây là địa phương kinh tế phát triển, giáp ranh Sài Gòn, dân cư sầm uất nên nhu cầu nhà ở rất cao.

Bất động sản Dĩ An tăng giá nhanh

Đến thời điểm này, thị trường nhà phố và biệt thự xây sẵn TP.HCM đang kém hấp dẫn hơn khi nguồn cung mới “nhỏ giọt” và giá chào bán bị đẩy lên cao do bất động sản trải qua nhiều lần đổi chủ. Trong báo cáo về thị trường TP.HCM quý 3/2019 mà CBRE Việt Nam vừa công bố những ngày đầu tháng 10 này giá chào bán của các dự án mới ở TP.HCM dao động khoảng từ 53 - 120 triệu đồng/m2 (Q.12 và Q.Tân Phú) đến khoảng 231 triệu đồng/m2 (Q.Gò Vấp). Trong tình hình như vậy, người mua lại có nhiều sự lựa chọn đầu tư hấp dẫn hơn ở các khu vực giáp ranh TP.HCM như Thuận An, Dĩ An.

Theo quan sát, mức độ tăng giá của thị trường Dĩ An có xu hướng tăng cao. Nhà phố xây sẵn ghi nhận mức giá tăng khoảng 15-20% trong vòng một năm, riêng các dự án đã có sổ đỏ mức tăng đạt từ 25-30%/năm. Dù thị trường tăng nhưng mức độ tăng mạnh chỉ tập trung ở một số khu vực, nơi mà đang có hạ tầng phát triển mạnh như khu vực trung tâm Dĩ An, khu vực ngã tư 550 và các phường nằm sát với TP.HCM như phường Đông Hòa. Bởi, khu vực này quỹ đất không nhiều khi các khu dân cư hiện hữu đã phát triển sầm uất. Điều đó càng kích thích sức cầu về nhà ở tại khu vực này, đặc biệt là nhà liền thổ hiện hữu trong khu dân cư, đây là nguyên nhân khiến giá nhà đất của khu vực tăng mạnh.

Louis Resident nằm trên trục đường phát triển sầm uất

Thực tế, các dự án ở như khu vực Dĩ An xét về kết nối thì như Đông Hòa (liền kề Thủ Đức) thuận lợi hơn về giao thông. Đơn cử như từ dự án nhà phố Louis Resident (Hoàng Nam 3) toạ lạc ngay đường Đào Duy Từ, phường Đông Hòa, Dĩ An đến TP.HCM chỉ 10 phút di chuyển, cách Bến xe Miền Đông mới, Làng ĐH Quốc Gia (Thủ Đức) có 10 phút, cách quốc lộ 1K kết nối thông suốt với đường Phạm Văn Đồng (TP.HCM) chỉ 2 phút di chuyển, từ đây dễ dàng và nhanh chóng đi đến khu Đông TP.HCM, sân bay và vào khu trung tâm thành phố.

Sắp tới đây, hạ tầng, kinh tế Dĩ An còn được đầu tư hơn nữa khi hoàn thiện nâng cấp lên Thành phố đô thị loại 2. Đây là đòn bẩy thúc đẩy thị trường bất động sản Dĩ An gia tăng đột phá.

Nhà phố trung tâm Dĩ An có sân vườn 30 m2, giá 3,2 tỉ đồng

Ưu điểm của loại hình nhà phố xây sẵn được giới am hiểu phân tích rằng, trước hết luôn được chủ đầu tư lựa chọn thiết kế đảm bảo yếu tố đẹp, phù hợp với tiêu chuẩn của khách hàng, đặc biệt là các khách hàng có tiềm lực tài chính, yêu cầu chất lượng cuộc sống cao.

Thứ hai, đối với các dự án nhà phố, chủ đầu tư luôn lựa chọn vị trí đẹp, hạ tầng giao thông tốt để dễ dàng di chuyển đến nơi làm việc, trường học, y tế, chợ, bệnh viện… thật nhanh chóng. Cũng lấy Louis Resident dẫn dụ cho ý này khi dự án nằm ngay trục đường nhiều trường học, cạnh nhà văn hóa Dĩ An, sân vận động, trong khu dân cư hiện hữu đã phát triển sầm uất Đào Duy Từ - Nguyễn Hữu Cảnh - Trần Hưng Đạo. Xung quanh dự án còn có các công ty, xí nghiệp lớn với đông đảo người lao động, chuyên gia. Điều này giúp dự án gia tăng giá trị khi nhu cầu về nhà ở và cho thuê là rất lớn.

Lousi Resident được xây thô hoàn thiện mặt ngoài

Thứ ba, khi mua nhà phố xây sẵn mà người mua được lợi đó là không phải lo về sự chênh lệch chi phí xây nhà từ dự tính ban đầu so với thời điểm xây dựng xong. Bởi, chủ nhà nếu không có kinh nghiệm dự trù kinh phí, khó tránh khỏi phát sinh ảnh hưởng tới kế hoạch tài chính. Đây là tình trạng chung với tất cả mọi người khi tự tiến hành xây nhà của mình.

Dự án đang được thi công phần móng, dự kiến xây hoàn thành từ 3 - 4 tháng

Thứ tư, mua nhà phố xây sẵn, vừa có thể dọn vào ở ngay cũng như giảm thiểu được rủi ro của thị trường, gia tăng giá trị nhanh, tính thanh khoản tốt vì hầu hết các dự án nhà phố đều nằm trong khu dân cư, được quy hoạch bài bản, hạ tầng đồng bộ, khép kín, tiện ích phong phú, hiện đại. Trong khi đó, giá bán một căn nhà phố tại Louis Resident chỉ từ 3,2 tỉ đồng/căn, hoàn thiện mặt ngoài, chất lượng công trình được đảm bảo bởi những thương hiệu uy tín.

Chọn mua nhà phố xây sẵn là cách mà đảm bảo cho mình có được cuộc sống an cư nhiều tiện ích, không gian sinh hoạt tốt nhất và giá trị sinh lời trong tương lai.