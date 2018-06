Bất động sản cao cấp quý 2/2018 có gì ‘nóng’?

Vì sao căn hộ hạng sang hút khách ?

Thị trường bất động sản (BĐS) căn hộ quý 2/2018 khá sôi động khi có sự chào sân của hàng loạt các dự án mới. Ước tính, có khoảng trên 10.000 căn hộ được tung ra trong thời điểm này. Đáng chú ý là sản phẩm căn hộ cao cấp nằm ở các vị trí đắc địa khan hiếm và tương đối hút hàng.

Lý do khách hàng vẫn bị hấp dẫn bởi dòng BĐS cao cấp đó là nằm vị trí tốt, các tiện ích vượt trội, thiết kế sang trọng, chủ đầu tư uy tín đảm bảo sự an tâm về chất lượng. Anh Nguyễn Trung Thành, kỹ sư làm việc tại Công viên phần mềm Quang Trung, cho biết anh đã tìm hiểu từ đầu năm tới nay và quyết định sẽ chọn mua chung cư cao cấp. “Nhờ đi xem nhà mẫu của hàng chục dự án, tôi thấy sự chênh lệch khá lớn giữa chung cư giá rẻ và cao cấp. Giá cả chênh lệch từ 5 triệu đồng đến cả chục triệu mỗi mét vuông, song chung cư cao cấp nằm ở các khu dân cư đắc địa đem lại cho tôi cảm giác an tâm và hài lòng: từ những tiêu chuẩn về phòng cháy chữa cháy, cho đến chất lượng xây dựng, chưa kể yếu tố tiện ích và thẩm mỹ vượt trội”.

Ngoài ra, với tính toán của nhiều khách hàng, BĐS cao cấp không những đem lại môi trường sống chất lượng mà tỷ suất sinh lời cao hơn hẳn nhờ vị trí đắc địa.

BĐS tây bắc TP.HCM “nóng” với chương trình “Tri ân vàng, ngàn ưu đãi”

Một số khách hàng nhanh chóng “xuống tiền” vào quý 2 với dòng sản phẩm căn hộ cao cấp còn bởi cùng với chiến dịch tung hàng, nhiều nhà đầu tư có các gói ưu đãi lớn như tặng phí quản lý, chiết khấu cao khi thanh toán trước tiến độ.

Đáng chú ý, đầu tháng 6, Công ty TNHH đầu tư địa ốc Thành Phố (Cityland) làm dậy sóng thị trường BĐS cao cấp bởi chương trình “Tri ân vàng, Ngàn ưu đãi” với tổng giá trị giải thưởng lên đến 30 tỉ đồng, nhân dịp công ty tròn 15 năm tuổi. Đây được xem là chương trình khuyến mãi lớn chưa từng có của Cityland. Theo đó, trong tháng 6.2018 - 31.7.2018 khách hàng sở hữu căn hộ từ

2 - 3 phòng ngủ tại khu đô thị kiểu mẫu Cityland Park Hills sẽ nhận được ngay ưu đãi “mua là tặng”, gồm các gói nội thất cao cấp thương hiệu Colombini sang trọng nhập khẩu hoàn toàn từ Ý. Đối với sản phẩm biệt thự, nhà phố, khách hàng có cơ hội sở hữu những giải thưởng vô cùng hấp dẫn: 1 xe Camry 2.5Q, 1 xe Camry 2.0E và 25 gói sản phẩm nội thất cao cấp Colombini, giá trị mỗi gói lên đến 500 triệu đồng.

Cityland Park Hills hiện được xem là dự án “hot” của khu bắc TP.HCM. Đây là dự án khu đô thị kiểu mẫu đầu tiên và có quy mô hoành tráng bậc nhất khu vực này với tổng diện tích hơn 27 ha, mật độ dân cư thấp, với gần 2.000 căn hộ, biệt thự, nhà phố trong khu quy hoạch đồng bộ sở hữu chất lượng sống cao cấp: 3 trung tâm thương mại trong đó có Lotte Mart Gò Vấp đã hiện hữu, trường học liên cấp quốc tế, trung tâm y tế chất lượng cao, công viên quảng trường 2 ha, cùng các khu dịch vụ, thương mại, tài chính sầm uất, rất gần sân bay Tân Sơn Nhất. Cityland Park Hills nổi bật nhờ kiến trúc châu Âu tân cổ điển sang trọng, tinh tế. Năm 2017, Cityland Park Hills được Tập đoàn Dot Property (Singapore) công nhận là khu phức hợp tốt nhất Việt Nam.

Chương trình này là cơ hội hiếm cho những ai chọn BĐS hạng sang để an cư hoặc đầu tư. Trong ngày đầu tiên Cityland tung ra thị trường gói khuyến mãi này, anh Nguyễn Trung Thành cho biết đã quyết chi thêm 800 triệu đồng so với dự kiến để mua một căn hộ cao cấp 3 phòng của dự án Cityland Park Hills. Một khách hàng cũ của Cityland là ông Phạm Mạnh Tường (47 tuổi) thì chia sẻ: “Sau một thời gian mua nhà phố của Cityland, đến nay giá trị căn nhà đã tăng lên gần 40% so với mức giá ban đầu. Nhân dịp công ty có ưu đãi lớn, tôi sẽ đầu tư thêm căn hộ hai phòng ngủ”.