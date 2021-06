Bất động sản có là kênh đầu tư phù hợp thời Covid-19?

Quay lại với trường đua, thời điểm này, các nhà đầu tư đang tính tới việc chọn kênh đầu tư hiệu quả trong năm 2021. Tuy nhiên, đâu sẽ là kênh đầu tư phù hợp?

Bất động sản vẫn là kênh đầu tư an toàn

Theo các chuyên gia trong ngành, nếu so với giai đoạn 2017-2018 thì rõ ràng, từ nửa cuối năm 2019 thị trường bất động sản không còn sôi động như trước, mặc dù vẫn giữ được sức nóng. Nguyên nhân lớn đến từ việc siết chặt các thủ tục pháp lý khiến nguồn cung bị “tắc” nghẽn.

Giai đoạn 2020 – 2021, bất động sản tiếp tục bị kìm hãm bởi dịch bệnh và cơn sốt đất ảo đầu năm 2021. Đây gần như là một cú “đá bồi” tác động tiêu cực vào thị trường bất động sản. Tuy nhiên, với lực hấp dẫn khó cưỡng từ tỷ suất sinh lời cũng như sự ổn định, bảo toàn dòng vốn, các chuyên gia cho rằng bất động sản sẽ là thị trường phục hồi tốt nếu sớm kiểm soát được dịch bệnh.

TS Sử Ngọc Khương, Giám đốc cấp cao của Savills Việt Nam nhận định, năm 2021 là năm nhiều khó khăn và thử thách chung, không chỉ cho riêng Việt Nam, mà còn của cả thế giới. Có thể kể ở đây các yếu tố chính là sự diễn biến phức tạp và khó lường của đại dịch covid-19… Tuy nhiên, thị trường được dự đoán là sẽ không chứng kiến một sự suy sụp và giảm giá đáng kể như năm 2010 - 2011.

Các nhà đầu tư cá nhân thường sẽ có xu hướng lựa chọn vàng và bất động sản là kênh trú ẩn an toàn. Trong quá khứ, vào những thời điểm bất ổn như chiến tranh và dịch bệnh thì thường nhà đầu tư sẽ chuyển từ những khoản đầu tư mạo hiểm với khả năng thanh khoản cao sang những khoản đầu tư ít rủi ro và thanh khoản thấp hơn. Hiện nay, thay vì tích trữ vàng thì các nhà đầu tư sẽ chuyển sang bất động sản.

Với các nhà đầu tư cá nhân, đầu tư bất động sản là kênh tốt để tích lũy thay cho gửi tiền tiết kiệm tại ngân hàng hay tích trữ vàng. Bởi những người có năng lực tài chính dồi dào thì họ có thể đầu tư ngắn hạn hoặc cho thuê, vì đó là tài sản của họ”.

Nhà đầu tư cần lưu ý những gì?

Dù phải chật vật với nhiều thử thách dưới áp lực của dịch bệnh, song theo nhận định của giới chuyên môn thì đây chỉ là sự chững lại ngắn hạn của thị trường bất động sản trong nước.

Trong kịch bản dịch bệnh được kiểm soát, thị trường hồi phục thì bất động sản nhà ở sẽ là thị trường sôi động nhất vì nhu cầu thực về nhà ở vẫn là nhu cầu bức thiết của người dân. Sức mua trên thị trường sẽ chủ yếu tập trung vào phân khúc nhà ở có giá trị vừa phải tại các đô thị lớn. Bên cạnh đó là giao dịch từ các nhà đầu tư dài hạn đối với các dự án được quy hoạch, đầu tư bài bản.

Đại diện Công ty cổ phần Bất Động Sản ERA Việt Nam (ERA Vietnam) cho rằng, Covid -19 đang ảnh hưởng tiêu cực đến thị trường bất động sản, khiến tâm lý nhà đầu tư dao động. Tuy nhiên, ảnh hưởng này chỉ là tạm thời, không đáng quan ngại và không ảnh hưởng nhiều đến thị trường trong dài hạn.

Đây cũng là lý do vì sao ERA Vietnam tập trung phân phối những dự án đáp ứng đầy đủ nhu cầu ở thực và đầu tư trong tương lai như: Thảo Điền Green (phường Thảo Điền, TP Thủ Đức); The River Thủ Thiêm (quận 2, TP.HCM); ID JUNCTION (huyện Long Thành, Đồng Nai); The Standard Bình Dương (TX.Tân Uyên, Bình Dương); Hyatt Regency Ho Tram Residences (Bà Rịa - Vũng Tàu); The Sol City (Long An)…

Theo phân tích của giới chuyên môn, lâu nay, bất động sản luôn là lựa chọn hàng đầu của người Việt so với các kênh đầu tư như vàng, tiền ảo, chứng khoán hay gửi tiết kiệm. Do vậy, nếu dịch được kiểm soát, thị trường cuối năm sẽ bật dậy, phục hồi và sôi nổi. Sẽ không có chuyện nhà đầu tư ngần ngại "găm tiền" vào bất động sản. Vấn đề đặt ra lúc này là nhà đầu tư nên chọn dự án nào để “xuống tiền” cho phù hợp.

Đại diện ERA Vietnam cho rằng, mỗi nhà đầu tư có nhu cầu khác nhau, kỳ vọng khác nhau, điều kiện tài chính khác nhau. Do vậy, các nhà đầu tư phải lưu tâm đến vấn đề pháp lý của dự án, năng lực của chủ đầu tư, đơn vị phân phối. Đồng thời, phải cân đối rủi ro trong việc sử dụng đòn bẩy tài chính…

