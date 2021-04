Bất động sản nghỉ dưỡng độc đáo đáp ứng thị hiếu của thế hệ Millennials và Centennials

Thế hệ Millennials sẵn sàng chi tiêu cho những trải nghiệm khác biệt

Theo Forbes, thị trường các sản phẩm, dịch vụ cao cấp toàn cầu được dự đoán sẽ đạt 1,3 nghìn tỉ euro vào năm 2025, trong đó thế hệ Millennials chiếm khoảng 32% - 50% chi tiêu. Nghiên cứu của Eventbrite - một trong những nền tảng công nghệ về sự kiện lớn nhất thế giới đã chỉ ra, 78% thế hệ Millennials sẵn sàng chi tiền cho những trải nghiệm thực sự có giá trị và có một không hai (one of a kind). Về nhu cầu du lịch, tập khách hàng này đòi hỏi những trải nghiệm khác biệt, mang dấu ấn riêng hơn việc quan tâm đến những giá trị vật chất.

Nhiều tập đoàn bất động sản lớn trên toàn cầu đã nhanh tay đầu tư vào các mô hình được thiết kế riêng nhằm phục vụ thị hiếu du lịch của thế hệ Millennials (8X,9X) và Centennials (10X) đầy cá tính. Trong đó phong cách kiến trúc, nội thất được đặc biệt chú trọng; tiện ích được “đo ni đóng giày” theo “gu” của du khách; và không thể thiếu các dịch vụ đa trải nghiệm, đáp ứng mọi nhu cầu nghỉ dưỡng, làm việc, giải trí.

Điển hình là khách sạn Hôtel de Crillon (Pháp) đã hợp tác chặt chẽ với Karl Lagerfeld - Giám đốc sáng tạo của nhà mốt Chanel để tạo nên những phòng khách sạn mang phong cách quý tộc với nét đặc trưng khó lẫn của thương hiệu thời trang danh tiếng bậc nhất kinh đô ánh sáng, nơi từng đón tiếp các ngôi sao Hollywood nổi tiếng như Madonna, Taylor Swift. Hay như khách sạn Halekulani (Hawaii) tạo được phong cách riêng lãng mạn của những tiệc cưới sang trọng dưới bàn tay của nhà thiết kế Vera Wang.

Việc các nhà kiến tạo bất động sản quốc tế chú trọng phát triển nhiều dòng sản phẩm lưu trú độc đáo với thiết kế sáng tạo, mở ra một cuộc cách mạng đột phá của kỷ nguyên nghỉ dưỡng mới. Đây là yếu tố khác biệt, mới mẻ khiến du khách không chỉ nóng lòng khám phá mà còn mong muốn quay trở lại nhiều lần.

Tổ hợp căn hộ du lịch, biệt thự, khách sạn nghỉ dưỡng biển phong cách thời thượng tại Đà Nẵng dành cho giới trẻ sành điệu

Thành công của mô hình hotel, resort dành cho du khách thế hệ Millennials (8X, 9X) và Centennials (10X) trên thế giới đã hấp dẫn các tập đoàn bất động sản lớn tại Việt Nam. Theo phân tích của các chuyên gia, nếu thị trường xuất hiện thêm những loại hình sản phẩm du lịch mới tập trung vào trải nghiệm của du khách, chắc chắn sẽ mang đến một làn gió mới, đủ sức thu hút sự quan tâm của các nhà đầu tư.

Hiện nay, Tập đoàn Danh Khôi đang triển khai dự án Aria Đà Nẵng - tổ hợp căn hộ du lịch, biệt thự, khách sạn nghỉ dưỡng biển tọa lạc ở vị trí đắc địa trên trục đường “di sản” Trường Sa kết nối Đà Nẵng - Hội An, có tầm nhìn trực diện hướng vịnh Non Nước.

Đại diện Tập đoàn Danh Khôi cho biết sản phẩm mà Aria Đà Nẵng Hotel & Resort sắp giới thiệu ra thị trường được định hướng theo Vogue Integrated Resort - một sản phẩm thời thượng bắt nhịp xu hướng nghỉ dưỡng của giới trẻ. Và 2 tòa tháp căn hộ tại dự án được phát triển theo loại hình Condosuites - căn hộ du lịch đa dạng, tích hợp tiện ích, trải nghiệm tiện nghi với các phong cách nội thất hiện đại, tiện nghi dành cho thế hệ Millennials (8X, 9X) và Centennials (10X).

Khuôn viên rộng 6.000 m² của Aria Đà Nẵng tích hợp tiện ích “all in one - tất cả trong một” mang đến không gian nghỉ dưỡng, giải trí kết hợp làm việc

Đặc biệt, các căn hộ Aria Condosuites được thiết kế theo 2 tiêu chuẩn: Classic Condosuites với nội thất cơ bản và Retro Condosuites với nội thất cao cấp.

Bên cạnh đó, khu resort còn được trang bị những tiện ích độc đáo, đa trải nghiệm để đón đầu xu hướng MICE, bao gồm những sự kiện thời trang, hoạt động nghệ thuật…

Sàn catwalk ngoài trời dự kiến hiện hữu tại Aria Đà Nẵng sẽ đón đầu trải nghiệm của giới trẻ

“Chúng tôi mong muốn kiến tạo một điểm đến lý tưởng dành riêng cho khách hàng trẻ thành đạt, các ngôi sao, người hoạt động trong lĩnh vực sáng tạo, nghệ thuật…, một không gian “all in one - tất cả trong một” nơi có thể vừa làm việc, vừa giải trí và nghỉ dưỡng. Đó là lí do chúng tôi đầu tư song song vào cả tiện ích lẫn thiết kế kiến trúc, cảnh quan, tối ưu hóa tầm nhìn từ mỗi căn hộ, lựa chọn các đối tác uy tín để mang đến chất lượng cao nhất cho dự án”, đại diện Danh Khôi cho biết.

Các chuyên gia đánh giá, Aria Đà Nẵng với phong cách trải nghiệm thời thượng sẽ làm phong phú thêm thị trường bất động sản nghỉ dưỡng trong nước. Ngoài ra, căn hộ Aria Condosuites khi góp mặt vào danh mục sản phẩm du lịch - nghỉ dưỡng tại Việt Nam sẽ giúp nhà đầu tư có thêm lựa chọn mới, với tiềm năng sinh lời hấp dẫn.