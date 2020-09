Bất động sản nội đô: Phân khúc nào dẫn đầu cuộc đua quý 4?

Bất động sản nội đô “vẫn nguyên giá trị và vị thế”

Sau thời gian dài “làm mưa làm gió” trên thị trường khi nguồn cung sản phẩm nội đô khan hiếm, bất động sản tại các khu đô thị vệ tinh và tỉnh thành lân cận thành phố đang phải cạnh tranh lớn với các sản phẩm khẳng định giá trị thực ở nội đô.

Trong đó, có thể nói lợi thế tạo nên giá trị và vị thế của bất động sản nội đô là không gì đo đếm được với các yếu tố: Vị trí trung tâm thành phố, hạ tầng giao thông và xã hội (giáo dục, văn hóa, giải trí…) được ưu tiên phát triển; cộng đồng cư dân hiện hữu lâu đời… Và đặc biệt, sự minh bạch về pháp lý, đảm bảo tiến độ xây dựng và cấp sổ hồng sớm sau khi bàn giao trở thành “vũ khí tối thượng” tăng sức mạnh cạnh tranh cho nhiều dự án.

Bên cạnh đó, mặc dù quỹ đất hạn chế, nhưng các chủ đầu tư phát triển dự án tại khu vực nội đô đều đặc biệt chú trọng trải nghiệm sống của khách hàng và tăng thêm giá trị “vô hình” cho sản phẩm, thúc đẩy nhà đầu tư tham gia thị trường. Do đó, sản phẩm đáp ứng nhu cầu sống xanh - sống sang - sống khỏe - sống hiện đại - sống thông minh sẽ thu hút và trở thành tiêu chí cộng thêm khi lựa chọn bất động sản nội đô.

Đại diện chủ đầu tư đang phát triển dự án quy mô 27 ha tại quận Gò Vấp cho biết: “Nhìn vào bản đồ đầu tư bất động sản thành phố, những khu vực góp phần tạo sóng và dẫn dắt thị trường có thể kể đến khu Nam Saigon, khu Đông và gần đây là khu vực phía Bắc. Tôi tin rằng, với những lợi thế nổi bật, dù xu hướng phát triển bất động sản hay khẩu vị nhà đầu tư có thay đổi thì bất động sản nội đô vẫn giữ nguyên giá trị và vị thế dẫn đầu của nó”.

Nhà phố hoàn thiện, pháp lý minh bạch sẽ “chiếm sóng”

Ghi nhận thực tế cho thấy, thị trường đang sôi động trở lại ngay khi tháng Ngâu vừa kết thúc. Trong đó, giới chuyên gia nhận định phân khúc căn hộ bình dân tiếp tục dẫn đầu nhu cầu nhưng khan cung và bất động sản hạng sang vẫn hấp dẫn dòng tiền bất kể khó khăn trong ngắn hạn do dịch.

Về khẩu vị nhà đầu tư, khảo sát cho thấy người mua nhà ngày càng chú ý đến các yếu tố tích hợp như: công nghệ, chăm sóc sức khỏe và sự an toàn. Không chỉ an toàn về chất lượng sản phẩm mà còn ở yếu tố pháp lý dự án. Câu chuyện về sổ hồng đang trở thành tâm điểm thu hút sự quan tâm của cư dân cũng như nhà đầu tư. Nó cho thấy sự bất an của cư dân khi có đến 63 dự án với 30.000 căn hộ tại TP.HCM bị “treo” sổ hồng nhiều năm liền (khảo sát của Hiệp hội Bất động sản TP.HCM - HoREA). Mặt khác, đó lại là thế mạnh đặc biệt của những dự án đảm bảo pháp lý và tiến độ.

Là một trong những dự án hoàn chỉnh đầy đủ các quy trình, thủ tục đầu tư, xây dựng dự án theo đúng quy định, các cư dân tại khu đô thị CityLand Park Hills đã và đang tiếp tục được trao sổ hồng với số lượng 232 sổ trong tháng 9 và đầu tháng 10 này.

Việc liên tục bàn giao sổ hồng dự án KĐT CityLand Park Hills là minh chứng cho uy tín của chủ đầu tư và tiềm năng phát triển của dự án

CityLand Park Hills được nhà đầu tư và cả khách mua ở thực lựa chọn bởi sản phẩm sẵn sàng bàn giao có thể vào ở, kinh doanh hoặc cho thuê ngay giúp nhanh chóng gia tăng lợi nhuận cho nhà đầu tư với pháp lý đảm bảo minh bạch.

2 - Hòa Bình Square. Chuỗi nhà phố, nhà phố thương mại và biệt thự CityLand Park Hills mang phong cách kiến trúc châu Âu tân cổ điển sang trọng, tọa lạc trên mặt tiền tuyến đường huyết mạch như Nguyễn Văn Lượng, Phan Văn Trị thuận tiện giao thương. Không chỉ mang đến tiện ích phong phú đáp ứng nhu cầu sống sang và hiện đại của cư dân với trường học liên cấp quốc tế, bệnh viện quốc tế, trung tâm thương mại - hội nghị, siêu thị…, chủ đầu tư CityLand còn tạo nên một không gian sinh hoạt cộng đồng và văn hóa thú vị với quảng trường nhạc nước quy mô 15.000 m- Hòa Bình Square.

Quảng trường Hòa Bình sẽ là điểm đến lý tưởng cho cư dân khu vực Gò Vấp và khách tham quan với nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật, giải trí đa dạng, hấp dẫn

Hòa Bình Square được kỳ vọng sẽ trở thành điểm đến mới tại TP.HCM trong thời gian tới với các hoạt động văn hóa, nghệ thuật và biểu diễn nhạc nước được tổ chức thường xuyên.