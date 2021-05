‘Bầu Thụy’ làm Phó chủ tịch Hội đồng quản trị LienVietPostBank

Cụ thể, trong phiên họp đầu tiên của Hội đồng quản trị (HĐQT) LienVietPostBank tổ chức ngay sau Đại hội đồng cổ đông năm 2021, ông Nguyễn Đức Thụy, còn gọi là “bầu Thụy”, đã được HĐQT thống nhất bầu làm Phó chủ tịch HĐQT LienVietPostBank.

Ông Nguyễn Đức Thụy có nhiều năm kinh nghiệm giữ vị trí lãnh đạo tại các doanh nghiệp lớn, HĐQT tin tưởng ông Thuỵ sẽ đóng góp tích cực cho hoạt động của ngân hàng, cùng với các thành viên HĐQT tiếp tục tạo dựng nền móng vững chắc để LienVietPostBank hiện thực hóa các chiến lược kinh doanh , khẳng định vị thế của ngân hàng trong giai đoạn phát triển mới.

Ông Nguyễn Đức Thụy (46 tuổi), trước đó đã kinh qua vị trí Chủ tịch Tập đoàn ThaiGroup và còn là ông bầu của 2 đội bóng thi đấu ở giải vô địch quốc gia Việt Nam 2011 gồm Câu lạc bộ bóng đá Xi măng Xuân Thành Sài Gòn và Quảng Nam. Ông Thuỵ thôi giữ chức Chủ tịch HĐQT ThaiGroup vào đầu năm 2020.

ThaiGroup sau đó đã được Thaiholdings mua lại 66% cổ phần. Hiện tại, ông Nguyễn Văn Thuyết (em trai ông Thụy) đang làm Chủ tịch HĐQT Thaiholdings. Thaiholdings đang có khá nhiều dự án đình đám như tòa nhà Thaiholdings Tower (Tôn Đản, Hà Nội), khách sạn Kim Liên (Hà Nội), Enclave Phú Quốc…

Tại phiên họp này, HĐQT LienVietPostBank cũng đã thảo luận và đưa ra kế hoạch triển khai thực hiện các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông năm 2021 thông qua như: kế hoạch kinh doanh 2021; kế hoạch tăng vốn điều lệ lên 15.700 tỉ đồng thông qua việc phát hành cổ phiếu, bao gồm phát hành cho cổ đông hiện hữu 265 triệu cổ phiếu (2.650 tỉ đồng), phát hành 35 triệu cổ phiếu (350 tỉ đồng) theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP), phát hành riêng lẻ 66,7 triệu cổ phiếu cho nhà đầu tư nước ngoài, nâng tỷ lệ sở hữu tối đa của nhà đầu tư nước ngoài tại ngân hàng lên 9,99%, chi trả cổ tức năm 2020 bằng cổ phiếu lên tới 12% từ việc phát hành 129 triệu cổ phiếu (1.290 tỉ đồng)… và nhiều nội dung quan trọng khác.

Tính đến hết ngày 31.3, tổng tài sản của LienVietPostBank đạt hơn 245.200 tỉ đồng, tăng trên 20% so với cùng kỳ năm trước. Huy động vốn từ các tổ chức kinh tế và dân cư tiếp tục tăng trưởng tốt, đạt gần 206.300 tỉ đồng. Dư nợ thị trường 1 đạt trên 183.100 tỉ đồng, tăng hơn 6.100 tỉ đồng so với thời điểm kết thúc năm 2020. Đáng chú ý, tỷ trọng tăng trưởng bán lẻ trong tăng trưởng tín dụng của quý 1 năm 2021 là hơn 80%. Đặc biệt, lợi nhuận trước thuế của ngân hàng đạt 1.112 tỉ đồng, gần gấp đôi so với cùng kỳ năm ngoái.