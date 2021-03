BĐS An Gia tiếp tục mở rộng 50 ha quỹ đất để phát triển dự án

Năm 2020, tổng tài sản lên mức 9.753 tỉ đồng, tăng gần gấp đôi cùng kỳ

Trong bối cảnh thị trường bất động sản 2020 được dự báo tiếp tục khó khăn bởi nhiều yếu tố, An Gia vẫn quyết định niêm yết 75.000.000 cổ phiếu AGG lên HoSE vào ngày 9.1. Giá tham chiếu ngày đầu giao dịch là 25.000 đồng/cổ phiếu, ứng với mức vốn hóa khoảng 1.900 tỉ đồng.

Coi việc mở rộng quỹ đất là chiến lược xuyên suốt, An Gia không ngừng tìm kiếm cơ hội, thực hiện M&A, ưu tiên quỹ đất sạch, có pháp lý rõ ràng, thời gian triển khai nhanh. Cụ thể, trong năm 2020 An Gia đã mua quỹ đất khoảng 3 ha tại Bình Dương với quy mô khoảng 3.000 sản phẩm (“BD3”) và trong quá trình hoàn tất đàm phán mua thêm 30-50 ha quỹ đất thấp tầng. Đồng thời, lần lượt ra mắt các dự án Westgate (Bình Chánh) và dự án The Standard (Bình Dương) là 2 quỹ đất được mua trong quý 3 và quý 4 năm 2019; bàn giao dự án River Panorama với quy mô hơn 1.000 căn hộ.

Điểm đặc trưng trong các dự án của An Gia là vị trí tốt, thiết kế đẹp, giá trung cấp nhưng chất lượng tiệm cận cao cấp, cùng tiềm năng tăng giá luôn cao hơn 15 - 20% so với khu vực xung quanh. Do đó, các dự án như Westgate hay The Standard khi giới thiệu ra thị trường đều ghi nhận trên 90% khách hàng quan tâm. Con số này cao hơn mức bình quân của thị trường TP.HCM trong quý 3 là 75%, theo ghi nhận từ Hội Môi giới bất động sản Việt Nam.

Bên cạnh đó, trong quý 3/2020, An Gia đã hoàn tất việc phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức cho cổ đông theo phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 và phương án phát hành đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Cụ thể, An Gia đã phát hành thêm 7.492.517 cổ phiếu tương ứng 10% lượng cổ phiếu đang lưu hành tại thời điểm phát hành; nâng tổng số lượng cổ phiếu sau phát hành lên 82.492.517 cổ phiếu.

Kết thúc năm 2020, tổng tài sản của An Gia gấp gần 2 lần cùng kỳ lên mức 9.753 tỉ đồng, lợi nhuận sau thuế hợp nhất của công ty mẹ đạt gần 415 tỉ đồng, tăng 27% so với năm trước, theo báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán.

Giá cổ phiếu AGG trong năm qua có lúc đạt đỉnh lên mức 31.200 đồng/cổ phiếu, tăng 39% so với giá chào sàn có điều chỉnh cổ tức. Chốt phiên giao dịch ngày 31.12, thị giá cổ phiếu là 28.700 đồng/cổ phiếu, với 82.492.517 cổ phiếu được phát hành. Thanh khoản trung bình trong quý 4/2020 đạt hơn 1 triệu cổ phiếu/ngày.

Kết quả này có được nhờ An Gia kiên trì bám đuổi định hướng chiến lược đã đề ra: quản trị thận trọng, minh bạch trong mọi hoạt động, tập trung vào đối tượng khách hàng và phân khúc trọng tâm, không ngừng nâng cao năng lực phát triển dự án.

Kỳ vọng doanh thu thuần đạt 3.600 tỉ đồng

Trong tờ trình kế hoạch kinh doanh 2021, An Gia đặt mục tiêu doanh thu thuần đạt 3.600 tỉ đồng, gấp đôi năm trước và lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ 500 tỉ đồng, tăng 21%.

Kế hoạch này được đặt ra trong bối cảnh tình hình kinh tế được dự báo sẽ khó khăn trong thời gian dài, lãi suất có nhiều biến động khó lường, quỹ đất để phát triển dự án ngày càng khan hiếm và nhiều bất lợi khác. Tuy nhiên, cơ hội sẽ thuộc về những doanh nghiệp có khả năng triển khai dự án nhanh, pháp lý minh bạch, tập trung vào trải nghiệm sống của khách hàng, tiêu biểu như An Gia.

Căn cứ để An Gia đạt được mục tiêu kinh doanh 2021 dựa trên kế hoạch hoàn tất bán hàng, xây dựng và bàn giao sản phẩm của các dự án đang kinh doanh Sky89 và The Sóng; ra mắt giỏ hàng mới các dự án Westgate (Bình Chánh), dự án The Standard (Bình Dương); ra mắt dự án BD3 (Bình Dương). Các dự án mà An Gia triển khai bên cạnh chất lượng và thiết kế vượt trội còn có khả năng sinh lời cao, sở hữu nhiều lợi thế vượt trội.

Tiêu biểu, dự án The Standard (Tân Phước Khánh 10) có quy mô 6.9 ha, được An Gia định vị là khu biệt lập phong cách resort hàng đầu Bình Dương nhờ sở hữu hệ thống tiện ích đẳng cấp được thiết kế theo phong cách nghỉ dưỡng, triển khai khép kín, an ninh 24/7, phù hợp với tiêu chuẩn sống của cộng đồng thành đạt đang sinh sống và làm việc tại địa phương. Hay dự án Westgate nằm trong lõi trung tâm hành chính Bình Chánh, bao quanh là hệ thống tiện ích và hạ tầng giao thông hoàn thiện, được kỳ vọng trở thành biểu tượng và chuẩn mực sống mới của khu Tây Sài Gòn.

Với chiến lược quản trị thận trọng, trong năm 2021, An Gia tiếp tục tìm kiếm các đối tác có uy tín và tiềm lực tài chính để hợp tác triển khai các dự án mới với các tiêu chí: pháp lý minh bạch, giá cả hợp lý và vị trí đắc địa để phục vụ cho kế hoạch phát triển bền vững và lâu dài trong tương lai. Đồng thời cải tiến, hoàn thiện các chính sách, quy trình cũng như cơ cấu bộ máy nhân sự của An Gia, tăng cường giám sát, nâng cao vai trò quản trị và kiểm soát rủi ro trong môi trường kinh doanh nhiều biến động.