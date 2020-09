BĐS biển sở hữu lâu dài - kênh đầu tư ‘đắt khách’ trong quý 4/2020

BĐS biển sở hữu lâu dài - kênh đầu tư đầy tiềm năng

Dù nhiều ngành nghề đang chịu ảnh hưởng bởi dịch, song thị trường bất động sản (BĐS) vẫn không có nhiều biến động. Bởi thực tế khi các thành phố lớn như Hà Nội và TP.HCM hạn chế nguồn cung sản phẩm mới, thì nhà đầu tư cũng nhanh chóng chuyển hướng ra các thị trường tiềm năng, nơi có quỹ đất “sạch” lớn để đầu tư dự án.

Nhiều chuyên gia đánh giá, các sản phẩm BĐS nghỉ dưỡng bên biển vẫn sẽ là kênh đầu tư hấp dẫn, sinh lời cao. Nguyên nhân là sau dịch Covid-19, thị trường du lịch sẽ có đà hồi phục mạnh mẽ. Trong đó, nhà phố thương mại biển có pháp lý sở hữu lâu dài có thể nói là món ăn hợp khẩu vị của đa số nhà đầu tư. Nhiều người có xu hướng sở hữu một ngôi nhà thứ hai (second home) bên biển để vừa nghỉ dưỡng, vừa là kênh đầu tư an toàn với tiềm năng sinh lời đều đặn từ kinh doanh hoặc cho thuê, đồng thời là một BĐS giá trị không ngừng tăng giá theo thời gian.

Ngoài các thị trường truyền thống như Phú Quốc, Cam Ranh, Đà Nẵng có thể thấy những thị trường du lịch mới, cơ sở hạ tầng phát triển, có cự ly quanh đô thị lớn TP.HCM khoảng vài giờ lái xe như Bình Thuận, Ninh Thuận… đang trở thành điểm đến đầu tư. Đặc biệt là các sản phẩm được quy hoạch bài bản, nằm trong một tổ hợp với đầy đủ tiện ích cao cấp rất được ưa chuộng. Các nhà đầu tư lớn, uy tín trong lĩnh vực này đang từng bước thúc đẩy BĐS nghỉ dưỡng có một bước phát triển khởi sắc.

Một trong những dự án du lịch nghỉ dưỡng đang làm xôn xao thị trường Bình Thuận phải kể đến Tổ hợp Đô thị nghỉ dưỡng và Thể thao biển Thanh Long Bay của Tập đoàn Nam Group.

Tổ hợp Đô thị nghỉ dưỡng và Thể thao biển Thanh Long Bay tọa lạc ngay tại Mũi Kê Gà, trên mặt tiền tuyến đường ven biển quốc gia DT719B

Với quy mô lên đến 90,3ha, Thanh Long Bay được quy hoạch theo mô hình tổ hợp với đa dạng các loại hình BĐS như: nhà phố thương mại biển; căn hộ biển; villa biển; tổ hợp khách sạn - resort 5 sao, trung tâm thể thao biển...

Được biết, để phát triển tổ hợp này, Nam Group đã “bắt tay” với nhiều tên tuổi lớn trong lĩnh vực BĐS nghỉ dưỡng như Accor, Wyndham, JLL…, hứa hẹn sẽ làm thay đổi diện mạo của vùng biển Kê Gà.

Điểm sáng đầu tư quý 4/2020

Tổ hợp Đô thị Nghỉ dưỡng và Thể thao biển Thanh Long Bay của Nam Group đang thu hút sự chú ý của giới đầu tư khi chuẩn bị ra mắt phân khu nhà phố thương mại biển đầu tiên mang tên The Sound. Với pháp lý sở hữu lâu dài, The Sound được xem là một sản phẩm BĐS biển giá trị và hiếm hoi trong thời điểm hiện nay, hội tụ nhiều lợi thế đặc biệt.

Phối cảnh phân khu nhà phố thương mại biển hai mặt tiền thuộc Tổ hợp Thanh Long Bay

Xét về vị trí, phân khu The Sound đang sở hữu “vị thế vàng” ngay Mũi Kê gà, tại giao lộ của tuyến đường ven biển DT719B và trục đường chính của dự án nối ra biển và cảng du thuyền.

Theo thông tin từ tỉnh Bình Thuận, dự kiến cuối tháng 10 sẽ khởi công 2 tuyến đường ven biển đi qua Kê Gà gồm tuyến đường DT719 và tuyến DT719B được làm mới từ xã Hàm Mỹ đi Tiến Thành - Tiến Lợi (Phan Thiết) - Thuận Quý - Tân Thành (Kê Gà)… Cùng với cao tốc Dầu Giây - Phan Thiết sẽ được khởi công vào cuối tháng 9, các tuyến đường này sẽ giúp giao thông tại khu vực Kê Gà trở nên thuận tiện, rút ngắn thời gian di chuyển từ TP.HCM đến đây chỉ còn 2 giờ. Đây là động lực lớn để du lịch Kê Gà phát triển trở thành điểm đến mới về du lịch tại Bình Thuận.

Hàng loạt công trình giao thông trọng điểm chuẩn bị được triển khai giúp thời gian di chuyển từ TP.HCM tới Thanh Long Bay chỉ còn 2 giờ

Điểm đặc biệt giúp phân khu nhà phố biển The Sound thu hút nhà đầu tư chính là kiến trúc hai mặt tiền độc đáo. Nhờ quy hoạch một công viên rộng gần 2.000m² ngay lõi trung tâm của mỗi cụm nhà phố, nên 100% nhà phố thương mại biển của The Sound đều sở hữu 2 mặt tiền: một mặt tiền đường sầm uất thuận lợi cho kinh doanh và một mặt công viên xanh mát phù hợp cho cả nghỉ dưỡng và thương mại.

Với diện tích từ 108m² - 154m², thiết kế 1 trệt, 2 lầu, nhà phố thương mại biển The Sound by Thanh Long Bay đem đến nhiều lựa chọn trong việc khai thác đa dạng các loại hình kinh doanh như nhà hàng, khách sạn, cà phê, bar… Chủ sở hữu cũng có thể thu lợi nhuận kép hấp dẫn từ việc sử dụng tầng trên để khai thác kinh doanh cơ sở lưu trú.

Sự ra mắt của Phân khu The Sound được giới đầu tư đánh giá là một cơ hội tiềm năng “có một không hai” ở thời điểm hiện tại. Với ưu thế nằm trong khu tổ hợp Thanh Long Bay 90.3 ha với hàng ngàn tiện ích cao cấp, đặc biệt là sản phẩm BĐS biển với pháp lý sở hữu lâu dài hiếm có, The Sound by Thanh Long Bay trở thành điểm sáng đầu tư trong quý 4/2020.