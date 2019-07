BĐS Dĩ An năm 2019 hội tụ 3 yếu tố thiên thời, địa lợi, nhân hòa

Mọi điều kiện thuận lợi của thị trường bất động sản Dĩ An đều đã chín muồi

Hiện Dĩ An đang được đánh giá là một trong những thị trường có đầy đủ nhiều yếu tố thuận lợi, thích hợp để các nhà đầu tư rót tiền vào.

Về thiên thời: Hiện giá bất động sản tại TP.HCM đã bị đẩy lên mức giá quá cao. Căn hộ tại trung tâm quận 1 có giá từ 200 - 300 triệu đồng/m2, căn hộ quận 2 bị đẩy lên gần 100 triệu đồng/m2, thậm chí tại Bình Tân, giá căn hộ cũng chạm ngưỡng 45 triệu đồng/m2. Mức giá này quá cao, khiến việc đầu tư vào bất động sản TP.HCM tiềm ẩn nhiều rủi ro.

Trước tình trạng đó, các nhà đầu tư đã đổ dồn về Bình Dương, mà đặc biệt là Dĩ An - nơi giáp TP.HCM mà giá nhà đất còn rất rẻ, tiềm năng đầu tư còn lớn.

Về địa lợi: Dĩ An tiếp giáp TP.HCM, lại sở hữu hệ thống hạ tầng hoàn thiện. Đặc biệt, cuối tháng 6, UBND tỉnh Bình Dương đã tổ chức cuộc họp thông qua tờ trình và dự thảo nghị quyết đề nghị thông qua đề án thành lập thành phố Dĩ An. Tờ trình này cho biết thị xã Dĩ An đã đạt 5/5 tiêu chuẩn thành lập thành phố trực thuộc tỉnh về quy mô dân số, diện tích tự nhiên, đơn vị hành chính trực thuộc, được công nhận là đô thị loại III theo Nghị quyết số 1211/2016/UBTVQH13 ngày 25/5/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa 13 về tiêu chuẩn của đơn vị hành chính và phân loại đơn vị hành chính.

Trước thông tin thông qua đề án thành lập thành phố Dĩ An, hàng loạt công trình trọng điểm cũng lần lượt được khởi công, khai trương. Cụ thể, đầu tháng 6, cả Dĩ An nóng bừng trước thông tin sắp khai trương TTTM Vincom Plaza Dĩ An đầu tiên của Bình Dương.

Giữa tháng 6, thị trường Dĩ An lại tiếp tục đón tin vui với thông tin UBND tỉnh Bình Dương phê duyệt xây dựng cầu vượt tại ngã tư 550, trung tâm Dĩ An, Bình Dương. Được biết, hạng mục này thuộc dự án đầu tư nâng cấp, mở rộng đường tỉnh DT743, quy mô đầu tư 6 đến 8 làn xe, kết hợp cầu vượt và cải tạo nút giao Sóng Thần.

Về nhân hòa: Thứ nhất, chính quyền Bình Dương nói chung và Dĩ An nói riêng, hiện tại đang trải thảm đỏ mời gọi các doanh nghiệp đầu tư, kể cả các doanh nghiệp bất động sản. So với các địa phương khác, thủ tục cấp phép cho một dự án bất động sản tại Bình Dương nhanh chóng, thuận tiện và được tạo điều kiện. Đây là điều kiện tiên quyết thu hút dòng vốn hàng chục nghìn tỉ của các đại gia địa ốc đổ về Bình Dương nói chung và Dĩ An nói riêng, trong bối cảnh thị trường bất động sản TP.HCM đang bị đình trệ từ cuối năm 2018 về vấn đề pháp lý.

Thứ 2, là thủ phủ công nghiệp của Việt Nam, Dĩ An và các khu vực lân cận hiện có 18 khu công nghiệp và 8 cụm công nghiệp đang hoạt động. Hiện tại, có hơn 25.000 các chuyên gia, cấp quản lý nước ngoài đang làm việc tại các khu công nghiệp này. Để đáp ứng được yêu cầu về nhà ở của 25.000 chuyên gia , Dĩ An cần phải phát triển được trên dưới 10.000 căn hộ hạng sang với tiện ích đồng bộ. Tuy nhiên, hiện tại Dĩ An chưa có dự án căn hộ hạng sang nào đi vào hoạt động.

Nguồn cung căn hộ cao cấp cho các chuyên gia tại Bình Dương đang thiếu trầm trọng, cung chưa đủ cầu. Về tương lai, cũng không phải lo việc bội thực nguồn cung, do quỹ đất đẹp để xây căn hộ cao cấp quanh các khu công nghiệp lớn hiện rất hiếm.

TS Trần Nguyễn Minh Hải - chuyên gia địa ốc Trường đại học Ngân Hàng TP.HCM nhận định: với các điều kiện trên, thị trường bất động sản Dĩ An sẽ còn tăng trưởng bền vững, ổn định đến hết năm 2020.

Charm City vừa được công bố ra thị trường với mức giá dự kiến chỉ từ 1,1 tỉ đồng/căn

Thị trường bất động sản Dĩ An bùng nổ trong năm 2019

Theo thống kê 6 tháng đầu năm 2019, 70% dự án được công bố tại thị trường Bình Dương thuộc địa phận thị xã Dĩ An. Tại Dĩ An, sự sôi động của thị trường được khơi nguồn từ các dự án nghìn tỉ: Charm City (DCT Group); Bcons Suối Tiên, Bcons Garden (gần 2.000 căn hộ của Công ty Bcons); Opal Boulevard (hơn 1.400 căn hộ của Tập đoàn Đất Xanh).

Đáng chú ý trong các dự án tại Dĩ An ở thời điểm hiện tại, nhà đầu tư từ TP.HCM, Biên Hòa và Bình Dương đổ dồn sự quan tâm về dự án Charm City. Dự án này hấp dẫn, khi vừa có TTTM Vincom Plaza Dĩ An trong khuôn viên dự án, vừa nằm ngay ngã tư 550 - nơi vừa được UBND tỉnh Bình Dương phê duyệt khởi công cầu vượt để giải quyết tình trạng ùn tắc giao thông của khu vực này.

Theo chủ đầu tư DCT Group, khối căn hộ mới được công bố thuộc phân khúc cao cấp, sẽ hướng đến đối tượng khách hàng là các chuyên gia nước ngoài làm việc trong các khu công nghiệp VSIP, Sóng Thần xung quanh dự án. Được biết, tháng 6.2019 vừa qua, dự án Charm City đã được DCT Group công bố với 500 căn hộ cao cấp có giá ưu đãi đợt đầu dự kiến chỉ từ 1,1 tỉ đồng/căn, diện tích các căn hộ từ 45-95m2.

Charm City - căn hộ cao cấp duy nhất tại Bình Dương có Vincom Plaza trong khuôn viên Ngoài lợi thế có TTTM Vincom Plaza Dĩ An trong khuôn viên dự án, Charm City còn được DCT Group đầu tư nhiều tiện ích chưa từng xuất hiện tại Dĩ An với: tổ hợp hồ bơi liên hoàn rộng gần 2.000 m2 (hồ bơi ốc đảo 1.000 m2, hồ bơi Olympic 500 m2, hồ bơi tràn trên cao 500 m2); cùng hệ thống Chill Bar, nhà hàng, cà phê Rooftop trên đỉnh tòa nhà; hay phố thương mại sầm uất, và các tiện ích chuyên nghiệp phục vụ nhu cầu cho chuyên gia.

Nhận thấy thị trường căn hộ tại Dĩ An đang cực kỳ tiềm năng. Ngoài Charm City, trong quý 3/2019, trong vòng bán kính 3 km tính từ khu Vincom Plaza Dĩ An, sẽ có khoảng 2.000 căn hộ của các dự án Opal Boulevard, Uni Mall Center… được công bố, lấp đầy khoảng trống thị trường.