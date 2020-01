‘be’ có gì mà ‘bố già’ Trấn Thành quyết tâm gia nhập?

Giải quyết khó khăn tài chính

Sau khi “mở hàng" tập 1 rất thành công, tập 2 của Bố già lại tiếp tục nhận được sự ủng hộ của đông đảo khán giả trên kênh Youtube riêng của nghệ sĩ Trấn Thành. Câu chuyện về ông Thành, tài xế xe ôm “kỳ cựu" dần được đẩy lên cao trào khi “bố già" phải gánh vác trách nhiệm với gia đình, mối quan hệ với những đứa con đang tuổi mới lớn, sự thiếu thốn tiền bạc và đối mặt với những khó khăn khi “ế khách". Tuy vậy, thời thế “đẩy đưa”, ông Thành cũng tìm được giải pháp: gia nhập đội tài xế xe công nghệ của “be".

Với những cuốc xe ngày càng ít đi, số tiền kiếm được chẳng thấm vào đâu so với chi tiêu trong gia đình, tuy ban đầu vẫn giữ suy nghĩ “lái xe ôm bình thường được rồi” và không muốn làm quen với công nghệ mới, thì sau sự giới thiệu nhiệt tình lẫn lời khuyên từ chính khách quen của mình, ông Thành cũng gia nhập “be” để có cơ hội tăng thu nhập qua những cuốc xe đều đặn hơn từ ứng dụng đặt xe.

Thu nhập ổn định tăng dần

Be có những chương trình khuyến mãi đặc biệt, xuyên suốt dành cho các đối tượng khách hàng, như anh chàng mối quen của ông Thành chia sẻ: “be có nhiều chương trình giảm giá, giá rẻ dễ đi”. Điều này giúp nhiều người quen thuộc hơn với “be”, cũng như có thêm khách hàng cho các bác tài, càng đắt cuốc xe hơn trong ngày, thu nhập cũng từ đó mà tăng lên. Như ông bạn Anh Đức, tài xế be “có thâm niên” chia sẻ, “phải uống cà phê take away vì không có thời gian ngồi uống cà phê”. Cứ nhìn ông Thành sau khi chạy “be”, tất bật với nhiều cuốc xe hơn là rõ!

Những người khách của “be” cũng dễ mến, đáng yêu lắm

Bảo hiểm đầy đủ

“Vào công ty, có đồng phục, có chế độ, có bảo hiểm, có chuyện gì công ty hỗ trợ, người ta công nhận là cái nghề”. Ông bạn thân tính hay “cà khịa” Anh Đức đã giới thiệu về công ty khi “dụ dỗ” người đồng nghiệp của mình cùng đăng ký chạy “be” như vậy. Nghề tài xế phải đối diện với nhiều khó khăn, đặc biệt khi xảy ra các sự cố ngoài ý muốn. Với 3 loại bảo hiểm: bảo hiểm tai nạn giao thông toàn diện, bảo hiểm chăm sóc sức khỏe và bảo hiểm bệnh hiểm nghèo, tài xế xe công nghệ của “be” cũng yên tâm thực hiện những cuốc xe nhiều hơn.

Trên thực tế, có không ít người tài xế như ông Thành của Bố già, phải đối diện với nhiều thách thức trước lựa chọn thay đổi việc chạy xe ôm truyền thống sang nhận cuốc xe qua app, làm quen với công nghệ, những khó khăn tài chính ban đầu khi phải đầu tư smartphone để có thể đăng ký. Tuy vậy, với sự hỗ trợ từ những ứng dụng gọi xe công nghệ như "be", và sự nhiệt tình, cố gắng từ người tài xế, sẽ mang đến nhiều cơ hội hơn cho những bác tài như ông Thành.

Tập 2 Bố già cũng kết thúc với nhiều diễn biến đáng trông đợi khi ông Thành phát hiện con gái mình đi làm thêm ở tiệm karaoke. Sau cái tát nảy lửa và ánh mắt bất lực của “bố già”, câu chuyện giữa bố và con gái ra sao? Sự căng thẳng giữa ông Thành và con trai sẽ phải giải quyết thế nào?

Hãy cùng đón xem tập 3 Bố già vào ngày 16.1 sắp tới.