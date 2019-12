‘Bí mật’ ở cánh đồng hoa hướng dương của Tập đoàn TH

Du khách tham quan miễn phí

Lễ hội hoa hướng dương do UBND H.Nghĩa Đàn (Nghệ An) và Tập đoàn TH khai mạc trong ngày 27.12 nhưng mùa hoa này còn kéo dài trong khoảng 1 - 2 tháng tới. Khác với những điểm ngắm, chụp ảnh hoa cúc quỳ, cúc họa mi… du khách phải trả phí vào cửa từ vài chục nghìn đến cả trăm nghìn đồng. Còn ở cánh đồng hoa hướng dương này, du khách hoàn toàn được miễn phí. Tập đoàn TH không có chủ trương thu phí tham quan, thông qua cánh đồng hoa này mời gọi du khách đến vùng đất miền tây Nghệ An. Nơi mà trang trại TH tiên phong gây dựng nền nông nghiệp công nghệ cao, công nghệ 4.0 từ một vùng đất khó nhưng nay đã vươn mình trỗi dậy trở thành những điểm đến du lịch hấp dẫn.

Mùa hoa năm nay, Tập đoàn TH trồng thêm hoa hướng dương cả trên cánh đồng đối diện Nhà máy nước và hoa quả Núi Tiên, nằm bên đường Hồ Chí Minh. Hoa ở đây nở vào dịp trước và sau tết Nguyên đán Canh Tý. Các chuyên gia nông nghiệp chủ động giãn thời gian gieo hạt để vụ hoa được kéo dài hơn mọi năm, giúp cho nhiều du khách đến đây du xuân ngắm hoa hướng dương.

Không chỉ có cánh đồng hướng dương nằm trong hệ thống trang trại bò sữa ứng dụng công nghệ cao lớn nhất châu Á năm 2015, trang trại TH còn có những cánh đồng cỏ mombasa, cao lương bạt ngàn với những cánh tay tưới hiện đại nối dài hàng trăm mét. Khi tham cánh đồng hướng dương, bạn sẽ có cơ hội tìm hiểu về quy trình chăn nuôi bò sữa và chế biến sữa tươi sạch của TH true Milk.

Nhiều khách nước ngoài cũng tìm đến tham cánh đồng hoa hướng dương tại trang trại của Tập đoàn TH

Hướng dương trồng để làm gì?

Thông tin từ Tập đoàn TH, ban đầu hoa hướng dương làm nguồn nguyên liệu thức ăn cho đàn bò hơn 45.000 con nhưng chỉ sau một thời gian ngắn, vẻ đẹp rực rỡ của cánh đồng hướng dương lớn nhất Việt Nam này đã thu hút hàng trăm nghìn lượt khách du lịch.

Sau 2 vụ ngô và cao lương, kỹ sư nông nghiệp sẽ trồng hướng dương với mục đích luân canh cây trồng để giảm các nguy cơ tích lũy bệnh, cỏ dại thay vì dùng cây họ đậu như canh tác truyền thống. Hoa hướng dương cho năng suất rất cao, chịu hạn, chịu lạnh tốt.

Đặc biệt, khi toàn bộ cây hướng dương (bao gồm cả thân cây, lá và hạt) được nghiền nhỏ và ủ chua làm thức ăn cho bò sữa thì lại trở thành một món ngon độc đáo, bổ sung tinh dầu omega 3, không chỉ lạ miệng “khoái khẩu” giúp bò cho nhiều sữa hơn mà giá trị protein trong khẩu phần ăn tăng từ 6 - 16% so với ngô. Đây cũng là một trong những “bí quyết” để đàn bò TH cho dòng sữa tươi, sạch, hội tụ những gì tinh túy nhất của thiên nhiên định vị nên thương hiệu TH true Milk.

Các hoạt động tham quan, chụp ảnh của du khách đều được miễn phí

Hai cung đường đến cánh đồng hoa hướng dương

Cánh đồng thuộc trang trại bò sữa TH (với thương hiệu sữa TH true Milk) nằm ở H.Nghĩa Đàn, cách Hà Nội khoảng 300 km và cách thành phố Vinh (Nghệ An) 90 km. Du khách ở Hà Nội và các tỉnh thành phía Bắc có thể di chuyển bằng ô tô, xe máy đến đây theo 2 cung đường.

Nếu đi theo Quốc lộ 1A theo đường cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình - Thanh Hóa - Nghệ An. Cụ thể, khi đến thị Hoàng Mai (tỉnh Nghệ An), bạn rẽ vào QL 36 để đi vào đường mòn Hồ Chí Minh, đến xã Nghĩa Sơn sẽ thấy biển chỉ dẫn vào trang trại TH. Cũng từ đường mòn Hồ Chí Minh, bạn đi thêm 3 km nữa để vào cánh đồng hoa hướng dương. Còn nếu đi đường mòn Hồ Chí Minh, xa hơn cung đường theo Quốc lộ 1A khoảng 30 km. Nhưng bù lại, dọc cung đường này có rất nhiều cảnh đẹp đặc biệt là đoạn đi qua rừng quốc gia Cúc Phương. Ngay điểm tiếp giáp giữa Thanh Hóa và Nghệ An sẽ có biển chỉ dẫn đến trang trại TH. Khi từ đường Hồ Chí Minh, du khách rẽ vào khoảng 4 km theo QL 48 E sẽ gặp cánh đồng hoa trải ra ngút tầm mắt, nằm giữa một bên là núi xanh biếc, một bên là sông Sào mênh mông.