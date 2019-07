Bị ngập nước, nông dân bán tháo 2.500 đồng/kg lúa vẫn ế

Ngày 7.7, tin từ Sở NN-PTNT Kiên Giang cho biết do ảnh hưởng bão số 2 , những ngày qua trên địa bàn tỉnh xuất hiện mưa to kéo dài kèm theo giông lốc làm hơn 13.000 ha lúa hè thu bị đổ ngã, gây thiệt hại nặng nề cho nông dân.

Diện tích lúa bị đổ ngã đang trong giai đoạn trổ chín và sắp thu hoạch, tập trung phần lớn ở các huyện Tân Hiệp, Châu Thành, Giồng Riềng, ảnh hưởng đến năng suất, chất lượng lúa, trong đó hơn 4.000 ha lúa thiệt hại trên 70%. Nông dân những địa phương này tập trung bơm tháo nước ra cứu lúa và khẩn trương thu hoạch các trà lúa chín để giảm thiểu thiệt hại.

Tuy nhiên, việc thu hoạch bằng cơ giới gặp nhiều khó khăn do ruộng lúa bị ngập nước . Trong khi đó nhân công gặt lúa, lò sấy không đáp ứng nhu cầu, nông dân bán lúa tươi tại ruộng với giá khá thấp, trên dưới 3.000 đồng/kg nhưng không có thương lái mua. Thậm chí, trên nhiều trà lúa, hạt lúa do bị ngâm nước đã chuyển sang màu đen hoặc nẩy mầm, mọc mọng... dù nông dân bán tháo chỉ 2.500 đồng (giảm hơn 50% so với bình thương) nhưng thương lái vẫn từ chối mua.