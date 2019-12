Bị phạt đến 50 triệu đồng nếu tạo hóa đơn giả

Cụ thể, dự thảo đưa ra các mức về xử phạt hành vi vi phạm quy định về tự in hóa đơn; khởi tạo hóa đơn điện tử ; đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử. Phạt cảnh cáo đối với hành vi tự in hóa đơn hoặc không đúng các nội dung trên hóa đơn theo quy định nhưng đã tự khắc phục, đảm bảo phản ánh đầy đủ nghiệp vụ kinh tế phát sinh, không ảnh hưởng đến số thuế phải nộp. Phạt tiền từ 2-4 triệu đồng đối với một trong các hành vi tự in hóa đơn, khởi tạo hóa đơn điện tử không đủ hoặc không đúng nội dung hóa đơn theo quy định…

Đặc biệt, nếu cá nhân tự in hóa đơn giả (trừ trường hợp xác định do lỗi khách quan của phần mềm tự in hóa đơn) và khởi tạo hóa đơn điện tử giả sẽ bị phạt từ 20 triệu đồng-50 triệu đồng. Mức xử phạt này cũng được áp dụng cho việc sử dụng hóa đơn không hợp pháp để cung cấp cho bên mua hàng hóa và đặt in hóa đơn giả.