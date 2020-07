Bia Saigon Export - Biểu tượng may mắn của người yêu bia Việt Nam

Chương trình khuyến mãi “Bia đỏ vận hên, đời lên như Rồng” diễn ra từ ngày 27.4.2020 đến hết ngày 20.7.2020, khách hàng từ 18 tuổi trở lên khi bật nắp chai hoặc khui lon Bia Saigon Export sẽ có cơ hội tìm thấy những giải thưởng may mắn được in dưới nắp chai hoặc khoén lon {*}. Cơ cấu giải thưởng bao gồm 20 giải Nhất, mỗi giải là 1 xe máy Honda Air Blade 125cc; 200 giải Nhì, mỗi giải là 1 Điện thoại Samsung Galaxy A51 cùng hàng triệu giải thưởng tiền mặt trị giá 10.000 đồng. Thời gian đổi thưởng đến hết ngày 3.9.2020. {*} Áp dụng tại các địa điểm: TP.HCM, Tây Ninh, Đồng Nai, Bình Phước, Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu, Vĩnh Long, Trà Vinh, Tiền Giang, Long An, Đồng Tháp, Bến Tre, Cần Thơ, Sóc Trăng, Kiên Giang, Hậu Giang, Cà Mau, Bạc Liêu, An Giang.