Bidiphar phát triển dược liệu sạch bền vững

Ngoài ra, giúp thu hái dược liệu và tạo chuỗi sản phẩm nâng cao giá trị dược liệu (GACP-WHO) tại xã An Toàn (H.An Lão, Bình Định). Bước phát triển này tạo ra lợi thế của Bidiphar khi chinh phục thị trường nam dược.

Năm 2015, Bidiphar triển khai dự án Trồng dược liệu sạch theo tiêu chuẩn GACP-WHO tại xã An Toàn để sản xuất các thuốc dược liệu. Vùng dược liệu Bidiphar được trồng ở độ cao 1.200 m so với mực nước biển với nhiều điều kiện tự nhiên đặc biệt giúp cây dược liệu tích lũy được hàm lượng dược chất cao.

Khởi đầu của việc trồng dược liệu không hề dễ dàng, từ khâu trồng cho đến khâu chăm sóc, thu hoạch dược liệu đều phải theo quy trình kỹ thuật rất nghiêm ngặt. Với sự kiên trì, không ngừng nỗ lực của những kỹ sư ngày đêm bám đất, bám rừng, hiện vườn dược liệu của Bidiphar đã trồng được 12 loài dược liệu quý trên mô hình lớn như: cây thìa canh, cà gai leo, đinh lăng, chè dây, đương quy, đảng sâm, ba kích, hà thủ ô… Trong đó, 4 loại dược liệu đã được Bộ Y tế chứng nhận GACP-WHO gồm: đương quy, chè dây, thìa canh, cà gai leo.

Đến nay, Bidiphar đã cho ra đời hơn 10 sản phẩm thuốc và thực phẩm chức năng có nguồn gốc từ dược liệu được Bộ Y tế cấp phép lưu hành trên thị trường. Trong đó, các sản phẩm như: Dưỡng can Bidiphar, Hebamic… được sản xuất hoàn toàn bằng nguồn dược liệu sạch từ vườn dược liệu ở xã An Toàn đang được khách hàng tin dùng và đánh giá cao hiệu quả bởi hàm lượng dược chất cao hơn từ 5 - 7% so với các sản phẩm cùng loại.

Theo bà Phạm Thị Thanh Hương - Tổng giám đốc Bidiphar, dự án vườn dược liệu Bidiphar đã giúp chuyển đổi cơ cấu cây trồng bền vững, tạo việc làm và nâng cao đời sống của nhân dân địa phương. Nhờ đó, nông dân yên tâm đầu ra, doanh nghiệp ổn định đầu vào và giảm dần tỷ lệ nhập khẩu dược liệu. Trong năm 2021, Bidiphar sẽ đầu tư dây chuyền sơ chế, chiết xuất dược liệu tại xã An Toàn nhằm cho ra sản phẩm đạt chất lượng tốt nhất theo quy trình khép kín, một chiều, đảm bảo nghiêm ngặt về an toàn và chất lượng.

Đến thăm dự án, ông Nguyễn Phi Long, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định, đánh giá cao nỗ lực tiên phong của Bidiphar trong việc triển khai trồng dược liệu sạch tại An Toàn. Dự án không những giúp công ty đảm bảo nguồn nguyên liệu mà còn góp phần gìn giữ, bảo tồn và phát triển tài nguyên cây thuốc Việt Nam, mở ra hướng phát triển mới trong sản xuất nông nghiệp của huyện An Lão, góp phần nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ và phát triển rừng, đặc biệt tạo cho người dân nơi đây sinh kế mới, giúp ổn định cuộc sống. Ông Nguyễn Phi Long cũng khẳng định UBND tỉnh Bình Định sẵn sàng hỗ trợ về cơ chế chính sách để phát triển nơi đây trở thành trung tâm nghiên cứu, sản xuất các giống dược liệu của miền Trung.