BIDV dự kiến bán 15% vốn cho ngân hàng Hàn Quốc

BIDV đang lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc chào bán cổ phần và tăng vốn điều lệ thông qua phát hành cổ phần riêng lẻ cho nhà đầu tư chiến lược nước ngoài là ngân hàng KEB Hana Bank của Hàn Quốc. Đây là ngân hàng do Chính phủ Hàn Quốc thành lập năm 1967 với tên gọi là Ngân hàng Ngoại hối Hàn Quốc do phát triển bộ phận kinh doanh ngoại hối của Ngân hàng Trung ương Hàn Quốc. Năm 1968 ngân hàng này đổi tên thành Korea Exchange Bank (KEB) và tư nhân hóa vào năm 1989. Ngày 1.9.2015, KEB sáp nhập với Hana Bank và được gọi là KEB Hana Bank. Kể từ ngày 31.12.2015, Tổ chức tài chính Hana Financial Group Inc sở hữu toàn bộ cổ phần của KEB Hana Bank. KEB Hana Bank đã đáp ứng các điều kiện để trở thành nhà đầu tư chiến lược nước ngoài của BIDV theo quy định tại Nghị định 01/2014 của Chính phủ quy định nhà đầu tư nước ngoài mua cổ phần của tổ chức tín dụng.