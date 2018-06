Biệt thự nghỉ dưỡng ven đô - xu hướng đầu tư mới của giới thượng lưu

Ngày 15.6, Cục trưởng Cục An ninh mạng (Bộ Công an), trung tướng Hoàng Phước Thuận (ảnh) có cuộc trao đổi với báo chí xung quanh một số nội dung gây chú ý của luật An ninh mạng vừa được Quốc hội thông qua.