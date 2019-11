Biệt thự ven mặt nước ngày càng lên ngôi

Sức nóng của bất động sản ven mặt nước

Savills - đơn vị tư vấn và nghiên cứu thị trường bất động sản đa quốc gia vừa phát hành một báo cáo cho thấy, bất động sản có yếu tố mặt nước như view sông đang ghi nhận mức tăng giá đạt 30-50% trong 3 năm gần đây. Để sở hữu một căn nhà hướng thủy tại các thành phố lớn trên thế giới, người mua phải chi thêm khoảng từ 1/3 cho đến gấp đôi giá tiền so với các khu vực lân cận. Tại thị trường Việt Nam, những dự án căn hộ hay nhà phố có lợi thế view mặt nước cũng luôn nằm ở top giá cao, tăng giá nhanh và được giới đầu tư săn đón.

Chia sẻ tại một hội thảo, Tổng giám đốc CBRE cũng cho rằng, giá của các dự án kế cận mặt nước như biển, sông, hồ sẽ tăng mạnh trong thời gian tới.

Theo phân tích của các chuyên gia, không phải ngẫu nhiên bất động sản ven mặt nước trên thế giới và Việt Nam lại có giá đắt đỏ như vậy. Bên cạnh sở hữu tầm nhìn đẹp, phong cảnh hữu tình, lãng mạn, các dự án hướng thủy còn mang lại những giá trị về sức khỏe và tinh thần như bầu không khí trong lành, thoáng đãng, ít khói bụi, nơi gia chủ sẽ tìm được cảm giác thư thái, an nhiên, trút bỏ mọi gánh nặng của cuộc sống.

Theo quan điểm Á Đông, một ngôi nhà nhìn ra mặt nước thì sẽ hợp phong thủy, đón vượng khí cho gia chủ (Ảnh chụp thực tế tại biệt thự đảo Ecopark Grand - The Island)

Thêm vào đó, khi nhắc đến chuyện chọn đất làm nhà, người Việt luôn quan niệm một ngôi nhà nhìn ra mặt nước thì sẽ hợp phong thủy, đón vượng khí, mang lại may mắn, tài lộc, sự nghiệp thăng hoa cho gia chủ.

Với tốc độ đô thị hóa ngày càng nhanh cùng dân cư đô thị tăng cao chóng mặt, không gian sống gần gũi với thiên nhiên ngày càng trở nên khan hiếm. Bất động sản ven mặt nước vì thế đã trở nên đặc biệt hơn, nhất là tại các thành phố lớn. Việc sở hữu một căn nhà hướng hồ hay ven sông đã trở thành sự khẳng định đẳng cấp gia chủ, khiến các dự án hướng thủy càng thêm sức hút mạnh mẽ với người mua nhà.

Đẳng cấp mặt nước của Ecopark Grand - The Island

Là một trong những khu đô thị tiên phong cho xu hướng sống sinh thái giữa thiên nhiên, Ecopark đã kiến tạo một không gian sống bên mặt nước đẳng cấp hiếm có, chỉ cách trung tâm Hà Nội hơn 20 phút lái xe.

Đảo cọ Dubai, nơi được mệnh danh là kỳ quan thiên nhiên thứ 8 của thế giới

Lấy cảm hứng từ Đảo Cọ kỳ vĩ tại Dubai, dự án mới nhất tại Ecopark đã “trình làng” mô hình siêu biệt thự đảo Ecopark Grand - The Island, nơi những căn biệt thự được xây trên những nhánh đảo nhô ra giữa vịnh hồ xanh mát, lộng lẫy soi bóng xuống mặt nước khoáng đạt.

Chiếm tới hơn 50% diện tích dự án, nước chính là phần hồn cốt tinh túy làm nên nét đặc biệt cho quần thể biệt thự đảo. Sống tại Ecopark Grand - The Island, gia chủ sẽ được tận hưởng vẻ đẹp tuyệt mỹ của những con sóng lấp lánh ngay bên thềm nhà, ngắm ánh bình minh hay nhâm nhi ly cà phê giữa tiếng róc rách êm dịu, đắm chìm trong hương thơm của đại ngàn cây cỏ cùng làn gió thoảng mang vị nước mát lành.

Mặt nước tại Ecopark Grand - The Island là mặt nước lưu thông tuần hoàn, được làm sạch bẳng công nghệ thủy sinh tự nhiên

Biệt thự đảo không nằm bên mặt hồ tĩnh lặng mà là một hệ thống mặt nước lưu thông, tuần hoàn theo vòng khép kín được thiết kế bởi 3 công ty đa quốc gia nổi tiếng là CPG (Singapore), Cardno (Australia) và SCI (Mỹ).

Nước vịnh hồ được làm sạch tự nhiên nhờ hồ lắng wetland, nơi trồng các loài cây có khả năng hấp thụ các chất bẩn độc hại. Lưu lượng nước cũng có thể dễ dàng được điều chỉnh để không bị cạn vào mùa khô và hay ngập úng vào mùa mưa lũ.

Xứng tầm với đẳng cấp mặt nước chính là thiết kế độc bản của các căn biệt thự. Với ngôn ngữ thiết kế tối giản, cùng việc tận dụng những mảng tường kính lớn trong suốt, biệt thự đảo Ecopark Grand - The Island là nơi gia chủ hằng ngày được thưởng lãm thiên đường xanh êm dịu ngay ngoài khung cửa, được thoải mái hít thở bầu không khí trong lành và chia sẻ cuộc sống êm ái như một kỳ nghỉ dài bất tận bên những người yêu thương.

Những tường kính trong suốt, cao chạm trần bao trọn tầm nhìn vịnh hồ là điểm nhấn của thiết kế biệt thự đảo Ecopark Grand - The Island

Cuối năm nay, Ecopark Grand - The Island sẽ chào đón những gia đình đầu tiên chuyển đến an cư. Quả thực, với địa thế tuyệt đẹp và giá trị độc đáo hiếm có, không ngạc nhiên khi quần thể siêu biệt thự trên đảo Ecopark Grand - The Island đang là sự lựa chọn của cộng đồng tinh hoa khi muốn kiếm tìm một chốn an cư đẳng cấp và khác biệt.