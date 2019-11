B.I.M - trợ thủ đắc lực của Bcons tạo đà phát triển

Phát triển nhanh nhờ khi chọn đúng hướng

Đến thời điểm này, nguồn thu của Bcons đang đến song song từ nhiều hoạt động gồm tư vấn thiết kế, thi công xây dựng, kinh doanh khách sạn, cho thuê tòa nhà văn phòng, và phát triển căn hộ ở để bán.

Năm 2019 này, còn là thời điểm cột mốc đánh dấu tiếp cho những thành công về chiến lược hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng Bcons. Ngày 17.11.2019, Bcons chính thức cất nóc dự án khu căn hộ Bcons Suối Tiên sớm hơn kế hoạch ban đầu. Song song đó, Bcons cũng đang triển khai xây dựng phần thô dự án Bcons Miền Đông. Theo chia sẻ của ban lãnh đạo Bcons, kết quả này là nhờ vào sự đồng lòng của tập thể cán bộ công nhân viên của doanh nghiệp, cũng như khẳng định tính tích cực của mô hình thông tin xây dựng (B.I.M) mà Bcons là một trong những doanh nghiệp tại Việt Nam tiên phong ứng dụng.

Ngay từ những ngày đầu đi vào hoạt động, Bcons đã tiên quyết lấy công nghệ làm nền tảng cho mọi hoạt động kinh doanh. Với trợ thủ B.I.M, Bcons triển khai công việc một cách nhịp nhàng phối hợp xuyên suốt ở tất cả các khâu ở mọi công đoạn từ ýtưởng, thiết kế, giám sát, thi công và vận hành. Nhờ vậy, tiến độ hoạt động đầu tư nhanh chóng, giúp tiết giảm chi phí.

Để triển khai B.I.M thành công, ngay từ ngày thành lập, ban lãnh đạo Bcons đã bắt tay vào xây dựng bộ máy nhân sự theo hướng am hiểu công nghệ, nhằm tạo nên nguồn lực cốt cán có khả năng kiểm soát toàn diện quy trình quản lý mọi hoạt động đầu tư. Nhờ vậy, dù mới đi vào hoạt động từ năm 2013 đến nay, nhưng thương hiệu Bcons sớm có sự lan tỏa, được khách hàng tín nhiệm, nhiều nhà đầu tư trong và ngoài nước biết đến. Dấu mốc cho những thành công có thể điểm qua là A ASSET Co., Ltd - công ty con của Tập đoàn PPSN Co., Ltd (Thái Lan) có kinh nghiệm 30 năm trong lĩnh vực thiết kế xây dựng đã bắt tay hợp tác chiến lược với Bcons trong năm 2018.

Chủ động giải quyết khó khăn lường rủi ro với B.I.M

Đến nay, mô hình thông tin xây dựng đang dần được các doanh nghiệp trong ngành xây dựng chú ý. Tại Hội thảo “Công nghệ B.I.M và ứng dụng trong xây dựng” do Hiệp hội Xây dựng tỉnh Bình Dương tổ chức trong tháng 10.2019 mới đây, Chủ tịch Hiệp hội xây dựng tỉnh Bình Dương, bà Nguyễn Thị Thanh Hảo cho rằng, B.I.M được ứng dụng rộng rãi ở nhiều nước tiên tiến trên thế giới vì có nhiều lợi ích thiết thực. Tuy nhiên tại Việt Nam, việc triển khai và áp dụng B.I.M vẫn gặp không ít khó khăn, thử thách, do nhiều nguyên nhân chủ quan và khách quan khác nhau.

Điều đó cho thấy, việc ứng dụng thành công B.I.M là sự nỗ lực, quyết tâm của Bcons. Ông Lê Như Thạch, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng Bcons cho biết, trong một dự án, B.I.M là cầu nối thiết thực cho tất cả các bên phối hợp với nhau gồm chủ đầu tư, nhà thầu... dễ dàng tham gia vào việc quản lý, kiểm soát trong suốt quá trình thi công. Chính việc kiểm soát tốt các công đoạn giúp giảm phát sinh và rút ngắn thời gian triển khai dự án, giảm thiểu các lỗi, cũng như dễ dàng khắc phục các phát sinh xảy ra, từ đó hạn chế những xung đột ảnh hưởng đến tiến độ. Vì vậy, hiện, tại Việt Nam, B.I.M được ứng dụng mạnh mẽ trong lĩnh vực xây dựng.

Công nghệ B.I.M chính là cuộc cách mạng ứng dụng công nghệ thông tin trong lĩnh vực xây dựng. Nắm bắt ngay lợi ích mà B.I.M mang lại, Bcons đã vận dụng để phát triển lĩnh vực thiết kế và tư vấn thiết kế cung cấp cho các nhà đầu tư. Đến nay, Bcons đã khép kín dịch vụ cung cấp từ thiết kế, giám sát đến thi công xây dựng. Với lợi thế về quản lý, trong thời gian qua, Bcons đã tham gia và triển khai nhiều dự án quy mô lớn như: Khách sạn 5 sao Sacom Resort, Chung cư cao tầng Samland Airport, Nhà xưởng sản xuất Sam Cường, Tòa nhà Quỹ Đầu tư phát triển Bình Dương… Trực tiếp thực hiện các công trình của Bcons đầu tư gồm khách sạn Bcons Bình Dương, tòa nhà văn phòng Bcons Tower, và các dự án khu căn hộ là Bcons Suối Tiên, Bcons Miền Đông,…

Như tiết lộ của ban lãnh đạo Bcons, mục tiêu mà Bcons hướng đến là trở thành một trong top 20 thương hiệu công ty thiết kế, thi công xây dựng dân dụng và công nghiệp lớn của Việt Nam. “Để đạt đến thành tích đó, chúng tôi đã, đang và sẽ phải nỗ lực rất nhiều trong việc xây dựng nguồn lực nội bộ, rồi chuyển giao công nghệ cho đối tác khách hàng. Dù rất nhiều khó khăn nhưng chúng tôi tin mình sẽ làm được”, ông Lê Như Thạch khẳng định như vậy.

Ngoài xây dựng thương hiệu về lĩnh vực thiết kế thi công, với những kết quả đã đạt được đến 2019 này, có thể thấy Bcons còn đang vươn tầm xa hơn khi doanh nghiệp chạm vào những thương hiệu phát triển nhà ở uy tín trên thị trường bất động sản Việt Nam. Điều ấy cũng đã minh chứng rõ nét cho chiến lược lấy công nghệ, cụ thể bằng việc áp dụng Mô hình thông tin xây dựng B.I.M làm nền tảng cho sự cạnh tranh phát triển của Bcons là bước đi đúng đắn.