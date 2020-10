Bình Dương: ‘Điểm vàng’ hấp dẫn nguồn nhân lực chất lượng cao

Cần hàng ngàn lao động mỗi năm

Là một trong những địa phương phát triển ngành công nghiệp mạnh, sau hơn 20 năm xây dựng và phát triển, hiện toàn tỉnh có 31 KCN với tổng diện tích hơn 12.721 ha, trong đó có 29 KCN đã đi vào hoạt động, tỷ lệ lấp kín đạt trên 70%.

Hiện các KCN đã thu hút hơn 2.914 dự án, gồm 2.262 dự án FDI với tổng vốn đầu tư đăng ký hơn 24 tỉ đô la Mỹ và 652 dự án đầu tư trong nước với tổng vốn đầu tư đăng ký gần 72.000 tỉ đồng. Từ những số liệu trên, rõ ràng Bình Dương là địa điểm hấp dẫn nhiều nhà đầu tư nước ngoài, chủ yếu là các quốc gia và vùng lãnh thổ như: Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore, Đài Loan (Trung Quốc), Hoa Kỳ…

Theo định hướng của tỉnh, công nghiệp là một trong những ngành chủ lực có những đóng góp lớn vào sự phát triển kinh tế.

Công nghiệp phát triển đã tạo đà bất động sản Bình Dương tiếp tục bứt phá

Với nhiều tiềm năng và cơ hội phát triển, Bình Dương đã trở thành “đầu tàu” và liên tục tiếp nhận nguồn nhân lực từ nhiều nơi đổ về. Hiện Bình Dương có khoảng 45.000 chuyên gia nước ngoài làm việc tại các khu công nghiệp, hơn 1 triệu lao động kỹ thuật cao từ các tỉnh, thành. Và theo dự tính, lực lượng lao động sẽ ngày càng tăng cao, ước tính mỗi năm địa phương sẽ tăng thêm khoảng hơn 80.000 lao động từ nhiều nơi đổ về.

Nhu cầu nhà ở tăng theo

Trước tốc độ gia tăng dân số, mà chủ yếu là lượng dân nhập cư tăng cao qua mỗi năm đã kéo theo nhu cầu về nhà ở tại Bình Dương rất lớn, cùng với nhiều chính sách hỗ trợ của địa phương, hiện tỉnh có hàng loạt dự án bất động sản lớn, chất lượng do các nhà đầu tư uy tín phát triển. Chỉ riêng trong 8 tháng đầu năm nay, Bình Dương đã chấp thuận chủ trương đầu tư cho 37 dự án, cung cấp cho thị trường hơn 20.000 sản phẩm căn hộ và đất nền.

Có thể hình dung, thị trường bất động sản Bình Dương đang phát triển nhộn nhịp và có nhiều triển vọng tươi sáng. Trong đó, theo nhận định của các chuyên gia bất động sản, tại Thuận An và Dĩ An, đây là những thành phố trẻ, còn nhiều tiềm năng chưa được khai thác hết nên bất động sản sẽ được hưởng lợi lớn nhất.

Từ năm 2017 đến nay, thị trường Thuận An đã đón nhận khoảng 15 dự án đất nền và chung cư. Riêng trong năm 2020 có hơn 7 dự án mới ra mắt thị trường, nhưng phần lớn những dự án này đều có mức giá ở ngưỡng trên dưới 3 tỉ đồng, một số sản phẩm căn hộ có giá thấp nhất cũng đến 1,2 tỉ đồng/ căn. Trong khi đó, Bình Dương có đến 75% dân số đang trong độ tuổi lao động - tỷ lệ dân số trẻ cao nên mức giá hiện tại vượt ngoài khả năng tài chính của họ.

Anh Tuấn Khôi, kỹ sư đang làm việc trong một KCN lớn tại Thuận An (Bình Dương), cho biết dù có mức thu nhập khá nhưng qua 5 năm tích góp, anh vẫn chưa đủ tài chính để mua nhà. Hiện mức giá căn hộ tại Bình Dương tương đối cao, trung bình từ 1,2 tỉ đồng/ căn, nếu mức giá này cứ tiếp đà tăng nữa thì giấc mơ an cư của anh không biết bao giờ mới thành hiện thực.

Đồng quan điểm với anh Khôi, anh Hoàng cũng cho hay, sau một ngày làm việc căng thẳng, anh khao khát có một không gian riêng tư và thoải mái để lấy lại tinh thần.

Tuy tiềm năng nhưng dòng sản phẩm căn hộ có giá trung bình, dưới 1 tỉ đồng vẫn chưa được phát triển tốt, chỉ có một vài sản phẩm được bán nhưng với nguồn cung “nhỏ giọt”, không đủ đáp ứng sức cầu lớn. Vì vậy, những sản phẩm này vừa được tung ra thị trường đã nhận được sự quan tâm lớn của đông đảo khách hàng.

Với mức giá dưới 1 tỉ đồng, Legacy Central sẽ đáp ứng nhu cầu sống hiện đại cho đông đảo người trẻ tại Bình Dương

Minh chứng cho điều này, khi vừa giới thiệu ra thị trường dự án căn hộ Legacy Central và công bố giá bán chỉ từ 168 triệu đồng/căn (20%), thông tin này ngay lập tức tạo nên làn sóng lớn và làm nóng bừng thị trường bất động sản khu vực. Đồng thời, khách hàng còn được ngân hàng hỗ trợ vay vốn lên đến 70% trong thời hạn 20 năm, chiết khấu lên đến 16% cùng nhiều chương trình ưu đãi khác.

Qua mỗi tuần, tại nhà mẫu dự án luôn tiếp nhận hàng trăm lượt khách đến trải nghiệm không gian mẫu và nhanh chóng đặt giữ chỗ trước những sản phẩm phù hợp nhất. Ngoài việc bị thu hút bởi mức giá, nhiều khách hàng còn rất hài lòng với vị trí trung tâm thành phố Thuận An của dự án. Legacy Central nằm trên mặt tiền đường Thuận Giao 25 kết nối trực tiếp đại lộ Mỹ Phước - Tân Vạn và quốc lộ 13, là vị trí cửa ngõ kết nối TP.HCM, Đồng Nai các tỉnh miền Đông Nam bộ, miền Trung và Tây nguyên. Do vậy, dù làm việc tại Bình Dương, TP.HCM hay Đồng Nai nhưng lựa chọn Legacy Central làm nơi an cư lâu dài đều rất tiện lợi.