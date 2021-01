BM Windows vào top 27 trong ngành xây dựng theo VNR500 năm 2020

Trong đó, sự quan tâm tiếp tục hướng về những cái tên dẫn đầu ngành xây dựng - một trong những lĩnh vực cũng chịu nhiều biến động của nền kinh tế năm vừa qua.

Trong số những cái tên quen thuộc đã nhiều lần góp mặt ở bảng xếp hạng các năm trước, nổi lên một “gương mặt” ấn tượng khi là nhà thầu façade, nhôm kính nhưng lại đứng thứ 27 trong ngành xây dựng - BM Windows.

Một trong những nhà máy façade, nhôm kính của BM Windows

Vài năm trở lại đây, BM Windows đã trở thành thương hiệu gắn liền với hàng loạt dự án dự án lớn trên cả nước. Tuy chỉ mới chính thức tham gia thị trường từ năm 2017 nhưng BM Windows đã lọt tầm ngắm của nhiều chủ đầu tư lớn cũng như của các đơn vị tổng thầu uy tín trên thị trường, nhanh chóng nằm trong danh sách VNR500 năm 2019 và tiếp tục thăng hạng trong năm 2020, đứng thứ 27 trong ngành xây dựng.

BM Windows nằm trong danh sách 500 doanh nghiệp tư nhân lớn nhất Việt Nam (VNR500) năm 2019 và tiếp tục thăng hạng trong năm 2020

Hiện nay, BM Windows đang tập trung mở rộng quy mô sản xuất, từ một nhà máy ở Bình Dương lên ba nhà máy công suất lớn với hai nhà máy mới đặt tại Đồng Nai và Hà Nội. Việc đầu tư mở rộng này giúp BM Windows nâng công suất từ 1 triệu mét vuông lên 2 triệu mét vuông nhôm kính/năm. Các nhà máy đều được đầu tư đồng bộ dây chuyền sản xuất theo công nghệ hàng đầu thế giới của Đức. Là đơn vị theo đuổi sản xuất xanh ngay từ những ngày đầu tiên, BM Windows đã phát huy tinh thần này bằng việc tuân thủ nghiêm ngặt tiêu chuẩn LEED – tiêu chuẩn công trình xanh của Hội đồng Công trình Xanh Hoa Kỳ tại tất cả các nhà máy.

Dự án The Nine tại Hà Nội do BM Windows triển khai nhôm kính, mặt dựng

Theo ông Trần Văn Tiến, Tổng giám đốc BM Windows chia sẻ, yêu cầu mở rộng nhà máy nhằm đáp ứng kịp thời nhu cầu sản xuất của hàng loạt các dự án lớn công ty đang triển khai. Đồng thời đây cũng là tiền đề vững chắc đưa BM Windows đến gần hơn với người dùng, cũng như tự tin trong vai trò thương hiệu façade, nhôm kính Việt Nam có đầy đủ năng lực đáp ứng yêu cầu cao của các nhà đầu tư quốc tế.

BM Windows ghi dấu ấn tại thị trường xuất khẩu với Rain Rock Apartment - Prompehn với tổng giá trị 5 triệu USD

Chỉ tính riêng đầu năm 2021, BM Windows đã nhận được sự tin tưởng của các chủ đầu tư, trở thành nhà thầu nhôm kính, mặt dựng các dự án lớn như tòa tháp đôi Cobi Tower (TP.HCM), Khu đô thị Dịch vụ du lịch Summerland Mũi Né (Phan Thiết), The Nine (Hà Nội)… Hiện nay, BM Windows cũng đang triển khai hàng loạt các dự án như The River Thủ Thiêm (TP.HCM), The Metropole Thủ Thiêm (TPHCM), Cove Residences-Empire City (TP.HCM), Khách sạn Hilton Sài Gòn, Sora Gardens (Bình Dương), Premier Sky Residences (Đà Nẵng), Khách sạn Pullman Hải Phòng, The Sóng (Vũng Tàu), Picity High Park (TP.HCM)…

Dự án The Metropole Thủ Thiêm do BM Windows triển khai nhôm kính, mặt dựng

Không chỉ gia tăng sự hiện diện ở thị trường trong nước, sản phẩm của BM Windows đã được xuất khẩu ra thị trường nước ngoài như Australia, Myanmar, Campuchia… Riêng ở thị trường Đông Nam Á, tin vui mới đây của BM Windows là trúng gói thầu 5 triệu đô la Mỹ, cung cấp sản phẩm và thi công tấm ốp nhôm, mặt dựng kính, fin nhôm trang trí cho dự án chung cư 33 tầng Rain Rock Apartment ở ngay thủ đô Phnôm Pênh của Campuchia.

Việc nhận được sự tin tưởng từ các chủ đầu tư uy tín để triển khai nhiều công trình tầm vóc quốc tế cho thấy BM Windows không chỉ đã khẳng định được mà thậm chí có thể mang đến những giải pháp cho ngay cả những dự án phức tạp hơn để vươn lên một vị thế mới trên thị trường nhôm kính, mặt dựng.