Bộ ảnh có 1 0 2: Ai yêu thương bò hơn nông dân Cô Gái Hà Lan?

Thế nhưng, qua lăng kính của nhiếp ảnh gia Tâm Bùi, quy trình chăm sóc bò sữa khắt khe theo chuẩn châu Âu của Cô Gái Hà Lan trong hơn 145 năm lại được thể hiện dưới khía cạnh mới đầy cảm xúc.

Chăn nuôi bò sữa ở Việt Nam là câu chuyện khá quen thuộc. Tuy nhiên, để có thể chăm sóc được những cô bò khỏe mạnh cho ra đời lượng sữa chất lượng cao, đòi hỏi những tiêu chuẩn chăn nuôi mà chúng ta khó hình dung như các tiêu chuẩn khắt khe về thức ăn và chuồng trại, bò không chỉ ăn cỏ mà còn ăn các loại hạt theo tỷ lệ dinh dưỡng tiêu chuẩn, bò tắm cũng phải đúng quy chuẩn, ngủ cũng theo chuẩn. Đặc biệt, giữa người nông dân và đàn bò sữa lại có mối gắn bó liên kết kỳ lạ trong những trại bò tiêu chuẩn châu Âu. Đây chính là một trong những niềm tự hào của thương hiệu sữa Cô Gái Hà Lan trong suốt 145 năm qua.

Trước đây mọi người chỉ nghĩ đơn giản bò được ăn no, ngủ kỹ sẽ cho nhiều sữa, nhưng thực tế không phải vậy. Để bò có được dòng sữa chất lượng, người nông dân thường bắt đầu ngày làm việc từ 4 giờ sáng để cắt được những ngọn cỏ tươi mới nhất còn đọng sương. Sau đó, cỏ sẽ được cắt nhỏ thành khúc 2 cm rồi mới cho bò ăn giúp dễ tiêu hóa. Theo quy chuẩn, cỏ cho bò ăn phải là loại cỏ chất lượng cao, tươi xanh, an toàn.

Thức ăn của đàn bò được người nông dân chăm chút kỹ bao nhiêu, thì chuồng trại cũng được xây dựng “chuẩn không cần chỉnh” bấy nhiêu. Chuồng bò xây dựng theo chuẩn Hà Lan thường đảm bảo diện tích rộng từ 6m2 đến 10m2 cho mỗi cô bò, luôn thoáng khí, đủ độ ẩm, có thức ăn cả ngày lẫn đêm, do đó mà mỗi cô bò ở đây đều có vẻ rất thư thái, được ăn no dù đêm hay ngày. Mỗi khu vực trại đều có hệ thống làm mát cho bò và những tấm đệm cao su trải thảm tại ô bò nằm để bò không bị sụt móng, đau móng. Đó là lý do vì sao nói người nông dân của thương hiệu sữa Cô Gái Hà Lan lại có thể cẩn thận và chăm chút đàn bò thân yêu của mình đến từng chi tiết như vậy.

Cách chăm sóc đàn bò sữa theo chuẩn Hà Lan cũng được thể hiện trong cách người nông dân Việt Nam đặt tên cho từng cô bê con nhỏ nhắn. Từ Bo, Ben, đến Tí Đốm,… những cái tên được đặt ra với sự yêu thương, chăm chút như chính những đứa trẻ trong gia đình người nông dân.

Không chỉ tỉ mỉ trong công đoạn cho bò ăn, công việc vắt sữa bò cũng rất công phu. Trước khi vắt sữa, mỗi cô bò tại đây cũng thường xuyên được trò chuyện nhẹ nhàng, thư giãn, lau và tắm sạch sẽ vú trước khi vắt, nhúng vú bò vào dung dịch diệt khuẩn để giữ vú bò sạch, cho sữa sạch. Trong và sau khi vắt, bò được cho ăn thêm cỏ để tránh tiếp xúc với nền đất sớm gây viêm vú.

Chia sẻ về đàn bò, chị Khánh, chủ trại bò sữa và là hộ chăn nuôi đã có 20 năm hợp tác cùng Cô Gái Hà Lan cho biết, cả đàn bò có rất nhiều cá thể, nhưng chị nhớ rõ cô bò nào dạn người, cô bò nào kén ăn, cô bò nào cho nhiều sữa và nhanh xuống sữa khi vắt… Thế mới thấy, cái tình cảm gắn bó của người nông dân và đàn bò đầy ắp sự quan tâm, yêu thương và tin cậy như vậy!

Có thấy được cuộc sống lao động của những người nông dân chăn nuôi bò sữa qua bộ ảnh giàu cảm xúc này mới cảm nhận rõ niềm tự hào và yêu nghề trong ánh mắt họ. Hơn 20 năm qua, chị Khánh và hàng nghìn hộ nông dân chăn nuôi bò sữa tại Lâm Đồng, Hà Nam, Vĩnh Phúc, Tây Ninh… đã cùng Cô Gái Hà Lan tạo ra dòng sữa tươi, sạch chất lượng chuẩn Hà Lan, cung cấp dinh dưỡng cho hàng triệu trẻ em Việt Nam.