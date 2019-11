‘Bộ sưu tập’ bất động sản tại Novaland Expo 2019 - cơ hội lớn cho nhà đầu tư

Chính vì vậy, không quá khó để lý giải khi Novaland Expo - Triển lãm BĐS quy mô vào cuối năm (4 - 8.12.2019) đang nóng lên từng ngày với chuỗi sản phẩm BĐS ấn tượng được giới thiệu cùng những ưu đãi hấp dẫn. Đây được nhiều khách hàng đánh giá là thời cơ để sở hữu “hàng hiệu” Novaland.

Điểm lại thị trường với những gam màu sáng

Đúng như dự báo từ các chuyên gia từ đầu năm 2019, thị trường bất động sản (BĐS) sẽ sôi động hơn trong hai quý cuối năm nhờ những bước tạo đà tích cực.

Qua thống kê 9 tháng đầu năm, nguồn cung BĐS nghỉ dưỡng đang “phủ sóng” khắp cả nước và phần lớn người tham gia thi trường đang chọn BĐS ven biển để đầu tư. Sự phát triển mạnh mẽ này đến từ sự tăng trưởng du lịch, chủ trương đưa du lịch thành ngành kinh tế mũi nhọn của Chính phủ, cùng với đó là sự đồng bộ trong kết nối hạ tầng liên vùng cả đường bộ, đường thủy lẫn đường hàng không tại các địa phương giàu tiềm năng du lịch như: Phan Thiết - Bình Thuận, Bà Rịa-Vũng Tàu, Cần Thơ…

Sau 2 quý chững lại, báo cáo của Savills Việt Nam cho thấy thị trường căn hộ TP.HCM đã có những bước tiến triển tốt hơn trong quý 3. Nguồn cung sơ cấp trong quý cao hơn lần lượt là 52% và 90% so với quý trước. Tỷ lệ hấp thụ các dự án mới đạt 79%, tăng 15 điểm % so với quý trước và 26 điểm % so với cùng kỳ năm 2018. Các dự án hạng A mới như giai đoạn kế tiếp như The Grand Manhattan được hấp thụ tốt.

Ở thị trường các tỉnh thành lân cận như Đồng Nai và Long An, quý vừa qua đã cho thấy sự sôi động rõ ràng hơn với các dự án khu đô thị lớn được giới thiệu. Cụ thể khu vực Đồng Nai, nguồn cung mới chào bán trong 9 tháng đầu năm đã cao hơn 24% so với toàn thành phố. Các dự án nhà liền thổ trong tỉnh tập trung vào các yếu tố môi trường sống sạch, cảnh quan xanh mát, hạ tầng giao thông kết nối tốt với TP.HCM thu hút sự chú ý của người mua.

Các dự án có môi trường sống sạch, cảnh quan xanh mát, hạ tầng giao thông kết nối tốt luôn nhận được sự quan tâm của khách hàng

Tăng tốc và về đích

Những dự báo tích cực cùng hoạt động sôi động từ các chủ đầu tư, thị trường BĐS được đánh giá là đã sẵn sàng bứt phá trong những tháng cuối năm.

Đáp ứng nhu cầu tìm hiểu thông tin và đầu tư BĐS dịp cuối năm, Novaland tổ chức Triển lãm BĐS Novaland Expo từ ngày 4 - 8.12.2019 tại 26 Mai Chí Thọ, Q.2.

Tại sự kiện, Tập đoàn tiếp tục giới thiệu các dòng sản phẩm nổi bật, độc đáo từ BĐS nhà ở, BĐS đô thị vệ tinh đến BĐS nghỉ dưỡng như NovaWorld Hồ Tràm; Khu đô thị sinh thái - Aqua City (Đồng Nai), The Grand Manhattan (Q.1,TP.HCM), NovaWorld Phan Thiet (Bình Thuận), NovaBeach Cam Ranh (Khánh Hòa)… “Rổ hàng” phong phú này sẽ phục vụ nhu cầu đầu tư đa dạng của khách hàng.

NovaWorld Hồ Tràm sẽ giới thiệu những sản phẩm nhà phố vườn sinh thái nổi bật tại Novaland Expo The Grand Manhattan - dự án nổi bật tại trung tâm Q.1

Thêm hấp dẫn với nhiều ưu đãi đặc biệt

Góp phần làm tăng sức hấp dẫn của những sản phẩm BĐS, các ưu đãi cùng nhiều quà tặng thiết thực tại Novaland Expo được giới đầu tư và khách hàng đánh giá là “nước cờ đầu tư” không thể bỏ lỡ dịp cuối năm này.

Ngoài ra, từ các đối tác tài chính chiến lược - Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank), Ngân hàng Quân Đội (MBBank), Ngân hàng Tiên Phong (TPbank), Ngân hàng Ngoại thương (Vietcombank)… sẽ giới thiệu những giải pháp tài chính nhằm “trợ lực” khách hàng để dễ dàng sở hữu các sản phẩm theo đúng nhu cầu.