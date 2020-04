Bộ Tài chính đã không nhìn đại cục

Nên đình chỉ việc thi hành Nghị định 20

Theo Chủ tịch Phòng Thương mại - Công nghiệp VN (VCCI) Vũ Tiến Lộc, khi dự thảo Nghị định sửa đổi khoản 3, điều 8 Nghị định 20/2017/NĐ-CP được trình Chính phủ vào đầu tháng 3, VCCI đã có văn bản gửi Thủ tướng vì các nội dung trong dự thảo này có nhiều thay đổi so với bản được lấy ý kiến doanh nghiệp (DN) trước đó. Trong đó, nội dung cho phép áp dụng cho kỳ tính thuế 2017 và 2018 đã không còn trong bản dự thảo trình Chính phủ.

TS-LS Châu Huy Quang, Công ty luật Rajah & Tann LCT, cũng khẳng định luật Quản lý thuế vẫn có quy định cho phép xử lý số tiền thuế nộp thừa. Cụ thể, điều 60 và điều 70 luật này đều đưa ra nguyên tắc DN sẽ được hoàn thuế nộp thừa. Tương tự, điều 33 Thông tư 156/2013/NĐ-CP cũng có cơ chế cho phép người nộp thuế bù trừ tự động số tiền thuế nộp thừa với số thuế phải nộp tại kỳ nộp thuế tiếp theo.

Tuy nhiên, luật Quản lý thuế cũng không có quy định cụ thể quyền hạn của Cơ quan Quản lý thuế đối với trường hợp xử lý số thuế nộp thừa khi thay đổi chính sách pháp luật. Đây là điểm mở của pháp luật mà Bộ Tài chính có thể đề xuất bổ sung.

“Do đó, để đảm bảo hài hòa quyền lợi của DN và cơ quan quản lý thuế, tôi cho rằng có thể áp dụng phương pháp khấu trừ dần qua nhiều kỳ tính thuế, căn cứ theo khảo sát với từng nhóm DN. Là cơ quan chủ quản của hoạt động quản lý, chỉ đạo, kiểm tra việc tổ chức thực hiện công tác thu thuế, phí, lệ phí và các khoản thu khác của ngân sách nhà nước…, tôi tin rằng Bộ Tài chính có đủ thẩm quyền để đề xuất phương án hoàn thuế phù hợp, đặc thù cho trường hợp này”, luật sư Châu Huy Quang nói và đề xuất Chính phủ xem xét áp dụng quy định tại điều 12 luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật để đình chỉ một phần việc thi hành Nghị định 20 nhằm hạn chế tối đa tác động không đáng có của nghị định này đối với bộ phận DN bị ảnh hưởng.

Việc tháo gỡ khó khăn về chi phí lãi vay khi tính thuế thu nhập DN cho các DN và cho phép DN được hồi tố các năm 2017 - 2018 sẽ có tác động rất tích cực trong bối cảnh hiện nay, khi nền kinh tế đang đứng trước nguy cơ giảm tốc bởi nhiều lý do, trong đó có tình hình dịch bệnh Covid-19 .

Thực tế, việc hồi tố cũng đã có tiền lệ nhiều lần trong trường hợp tương tự. Ví dụ năm 2014, Nghị định 91/2014/NĐ-CP của Chính phủ đã có quy định cho phép DN hồi tố áp dụng chuyển đổi ưu đãi do chấm dứt ưu đãi theo điều kiện xuất khẩu do thực hiện cam kết với WTO cho các năm trước đó. Khoản thuế chênh lệnh do áp dụng quy định này sau đó được chính Bộ Tài chính hướng dẫn tại Thông tư 151/2014/TT- BTC là “khoản thuế nộp thừa và được hoàn lại hoặc bù trừ với nghĩa vụ thuế của các năm sau”.