Bộ Xây dựng lần thứ hai chuyển khiếu nại dự án The Arena Cam Ranh cho Khánh Hoà

Theo Thanh tra Bộ Xây dựng, trước đó đơn vị này đã nhận được đơn của một số chủ sở hữu căn hộ tại dự án The Arena Cam Ranh (Khánh Hòa) tại các lô đất TT13, D14d, TT9b do bà Lê Thúy Quỳnh ở Cát Bi, Q.Hải An, Hải Phòng làm đại diện.

Thanh tra Bộ Xây dựng cho biết, nội dung đơn khiếu nại phản ánh việc chủ đầu tư dự án The Arena Cam ranh là Công ty CP Trần Thái Cam Ranh có dấu hiệu lừa chiếm đoạt tài sản của các chủ sở hữu. Bất chấp sai phạm đã bị xử phạt , buộc đình chỉ thi công dự án nhưng chủ dự án vẫn quảng bá hình ảnh tiến độ thi công để chào bán, thu tiền của các khách hàng…

Sau khi nhận được đơn của một số chủ sở hữu, Thanh tra Bộ Xây dựng đã tiếp tục chuyển đơn khiếu nại của người dân về dự án The Arena Cam Ranh để UBND tỉnh Khánh Hòa chỉ đạo, giải quyết và thông báo kết quả về Thanh tra Bộ Xây dựng.