Boutique hotel - mô hình lưu trú ‘mê hoặc’ cả thế giới

Boutique hotel là một loại hình khách sạn nhỏ, xuất hiện vào những năm 80 của thế kỷ trước tại các thành phố sầm uất bậc nhất thế giới như London, New York hay San Francisco. Hai khách sạn được coi là Boutique hotel đầu tiên trên thế giới là The Blakes Hotel ở South Kensington, London và Clarion Bedford ở Union Square, thành phố San Francisco (Mỹ). Mô hình khách sạn dạng này nổi bật với phong cách thiết kế độc đáo và các dịch vụ đẳng cấp, nhanh chóng trở thành món ăn mới lạ với du khách. Chỉ trong một thời gian ngắn, ngành khách sạn thế giới đã chứng kiến sự bùng nổ của trào lưu Boutique hotel.

Ông Mark Nogal, Phó Chủ tịch Toàn cầu của Hotel Indigo and EVEN Hotels - 2 thương hiệu Boutique hotel của Tập đoàn InterContinental, lý giải: “Giá trị cốt lõi của Boutique hotel nằm ở việc tạo ra không gian gần gũi cho khách lưu trú. Nhờ hoạt động với quy mô nhỏ, mô hình này có thể mang đến dịch vụ ở mức cá nhân hóa cho từng khách hàng giúp họ tối ưu các trải nghiệm du lịch. Để tạo sự khác biệt, nhiều hình thức dịch vụ mới lạ được đưa vào các Boutique hotel như lớp học yoga, học nấu ăn, trải nghiệm hội hoạ… Do đó, loại hình lưu trú này được khách du lịch trên toàn thế giới ủng hộ. Thực tế, đây là một trong những phân khúc có tốc độ phát triển nhanh nhất trong ngành công nghiệp khách sạn”.

Bên cạnh dịch vụ chuyên biệt cho từng du khách, Boutique hotel gây ấn tượng mạnh mẽ với du khách bởi phong cách thiết kế, trang trí độc đáo, sang trọng nhưng vô cùng tinh tế và mang đậm dấu ấn riêng trong từng chi tiết. Chính các thiết kế này sẽ tạo ra “bầu không khí” (atmosphere) đặc trưng cho Boutique hotel khiến cho khách lưu trú tại đây chìm đắm trong một không gian đầy mê hoặc, sôi động hay ấm cúng, thư giãn - tùy vào chủ đề trang trí của khách sạn.

Theo thống kê của hãng nghiên cứu thị trường IBISWorld, Boutique hotel đã tăng trưởng 6.1% đều đặn qua từng năm. Thấy được tiềm năng to lớn đó, nhiều “ông lớn” trong lĩnh vực khách sạn nghỉ dưỡng đã đầu tư xây dựng các thương hiệu con để tham gia vào thị trường Boutique hotel giàu tiềm năng này. Cụ thể, InterContinental xây dựng chuỗi thương hiệu con gồm Indigo - nằm ở những khu vực sôi động, thích hợp với du khách thích trải nghiệm văn hóa địa phương và EVEN - với hệ sinh thái tiện ích như gym, lớp yoga, ẩm thực lành mạnh… phục vụ cho nhu cầu sống khỏe của du khách. Hay Hilton với các thương hiệu con như Tapestry và Curio Collection, “phủ sóng” ở nhiều nơi trên thế giới.

Tại Việt Nam, Boutique hotel bắt đầu được phát triển tại các thành phố lớn cũng như các khu du lịch tiềm năng như Hà Nội, TP.HCM, Đà Nẵng, Nha Trang, Phú Quốc... Loại hình khách sạn này với lợi thế nhỏ gọn nhưng tiện nghi, nằm ở những trung tâm du lịch đắc địa, cực kỳ thu hút những du khách muốn có các trải nghiệm nghỉ dưỡng khác biệt. Những cái tên được nhắc đến thời gian qua trong dòng khách san nghỉ dưỡng mang tính cá nhân hoá này phải kể đến như Hôtel des Arts Saigon, The Myst Đồng Khởi, Hotel de l'Opera (Hà Nội)…

Giới đầu tư bất động sản tỏ ra ưa chuộng loại hình mô hình khách sạn này, đặc biệt là Boutique hotel nằm trong các phức hợp du lịch, được tích hợp đầy đủ các tiện ích nội khu đa dạng. Thực tế, ở nhiều dự án nghỉ dưỡng tại Hạ Long và Phú Quốc, Boutique hotel được giới đầu tư ráo riết “săn đón” khiến loại hình bất động sản ở đây luôn “cháy” hàng. Các chuyên gia nhận định: “Lợi nhuận cho mô hình kinh doanh này rất lớn, ít nhất là 10% năm và rủi ro gần như bằng 0 bởi tại các khu phức hợp du lịch lớn, dòng khách đổ về nhiều và ổn định. Trong đó, yếu tố thành công phụ thuộc rất lớn vào độ uy tín của nhà phát triển dự án, có kinh nghiệm trong lĩnh vực xây dựng và nhiều dự án thành công trong quá khứ”.

Boutique hotel tại NovaWorld Phan Thiet từ 14 - 19 phòng có tầng trệt thương mại cùng tầng thượng mở giúp nhà đầu tư tối ưu hóa lợi nhuận

Không nằm ngoài xu hướng này, Boutique hotel lần đầu tiên sẽ được giới thiệu tại “Siêu đô thị biển - Du lịch - Sức khỏe” NovaWorld Phan Thiet (Bình Thuận) của Novaland. Lấy cảm hứng từ phong cách kiến trúc vùng Địa Trung Hải, Boutique hotel tại đây sẽ là một siêu phẩm mới, với lối kiến trúc độc đáo nhà trắng, mái vòm xanh nép mình bên các vách đá như thể hòa quyện vào giữa đất trời và đại dương. Boutique hotel ở đây còn có tầng trệt thương mại cùng tầng thượng mở, giúp nhà đầu tư có thể kinh doanh thêm các dịch vụ bổ trợ nhằm tối đa hoá lợi nhuận và giúp khách lưu trú có những trải nghiệm du lịch độc đáo.

Nằm trong Tổ hợp đô thị biển 1.000 ha với hàng trăm tiện ích đẳng cấp, khả năng đón hơn 100.000 lượt khách mỗi ngày, Boutique hotel tại NovaWorld Phan Thiet sẽ giúp chú nhân sở hữu có nguồn lợi tăng nhiều lần và đảm bảo bền vững trong tương lai. Độ hot” và số lượng hữu hạn của dòng sản phẩm là những yếu tố nhà đầu tư cần cân nhắc nếu không muốn tuột mất cơ hội hiếm có này.