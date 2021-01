BSR: Lợi nhuận quý 4 vượt mức 1.200 tỉ đồng

Quý 4/2020 lợi nhuận sau thuế đạt hơn 1.258 tỉ đồng, tăng 1.087 tỉ đồng so với quý 3 trong bối cảnh giá dầu thế giới cũng như giá xăng dầu trong nước duy trì xu hướng phục hồi trong suốt quý vừa qua.

Theo Báo cáo tài chính quý 4/2020 của BSR vừa công bố, dù công ty chỉ ghi nhận 17.123 tỉ đồng doanh thu thuần, giảm 40,7% so với cùng kỳ năm trước nhưng nhờ biên lợi nhuận gộp được cải thiện 1,37 điểm phần trăm so với quý 4/2019 giúp công ty thu về 1.389,6 tỉ đồng lợi nhuận gộp, chỉ giảm 28,7% so với cùng kỳ năm ngoái.

Cùng với các chi phí như bán hàng, quản lý tiếp tục xu hướng được tiết giảm, lần lượt 19,1% và 25,5% so với cùng kỳ 2019, chi phí tài chính cũng giảm 19,2% và diễn biến tỷ giá thuận lợi hơn đã giúp công ty thu về 1.258 tỉ đồng lợi nhuận trước thuế.

Dù kết quả lợi nhuận quý 4 khá tốt nhưng cũng chưa đủ giúp BSR có kết quả lợi nhuận dương cả năm, do ảnh hưởng nặng nề từ kết quả sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm. Song đây là kết quả sản xuất kinh doanh rất đáng khích lệ, là những “gam màu sáng” trong bức tranh tổng thể khi nhiều công ty, tập đoàn dầu khí lớn trên thế giới như Shell, BP, Chevron... đều ghi nhận các khoản thua lỗ tới hàng chục tỉ USD, thậm chí nhiều công ty phá sản, trong đó có đại gia dầu khí Chesapeake Energy Corporation (Mỹ).

Việc ghi nhận quý phục hồi lợi nhuận thứ 2 liên tiếp với lợi nhuận vượt mức 1.200 tỉ đồng là điểm sáng để kỳ vọng bức tranh lợi nhuận năm 2021 của công ty sẽ tiếp tục phục hồi mạnh trong bối cảnh giá dầu duy trì xu hướng hồi phục nhanh trong thời gian qua.

Năm 2021, BSR tiếp tục đẩy mạnh công tác nghiên cứu, sáng kiến, cải tiến kỹ thuật để sản xuất ra các sản phẩm mới có giá trị kinh tế cao Ảnh: BSR

Công tác tiết giảm chi phí cho thấy hiệu quả tốt với chi phí bán hàng, quản lý so với cả năm 2019 lần lượt giảm 22,9% và 30,1%. Tiết giảm và nâng cao hiệu suất sử dụng chi phí - một trong những nhóm giải pháp đồng bộ trong hoạt động sản xuất kinh doanh nhằm gia tăng lợi nhuận được BSR thực hiện trong giai đoạn kinh doanh khó khăn của năm 2020 sẽ tiếp tục là điểm tựa giúp công ty đạt được lợi nhuận tốt hơn khi điều kiện kinh doanh phục hồi.

Cơ cấu nguồn vốn, dòng tiền của BSR cũng tiếp tục duy trì sự tích cực. Tính đến cuối năm 2020, nợ vay dài hạn đầu tư nhà máy ban đầu giảm mạnh 40% so với đầu năm về 2.878 tỉ đồng. Với lộ trình trả nợ hiện nay, dự kiến đến năm 2023, Công ty sẽ hoàn tất trả khoản vay này, qua đó vừa giúp tiết kiệm lãi vay, vừa giúp dòng tiền thặng dư đáng kể, tạo dư địa cho Dự án nâng cấp mở rộng Nhà máy Lọc dầu Dung Quất.

Như vậy, BSR đã khép lại quý 4/2020 khá thành công với nhiều nỗ lực vượt bậc sau 51 ngày bảo dưỡng tổng thể nhà máy lần 4. Năm 2020, BSR vận hành Nhà máy Lọc dầu Dung Quất an toàn, ổn định, công suất trung bình đạt 105%, khối lượng sản xuất cả năm đạt khoảng 5,93 triệu tấn, đạt 107% kế hoạch năm 2020; doanh thu đạt hơn 57.895 tỉ đồng và nộp ngân sách nhà nước (NSNN) đạt 6.242 tỉ đồng. BSR đã tiết giảm ước tính được 1.844 tỉ đồng (không bao gồm chi phí dầu thô).

Năm 2021, BSR đặt ra mục tiêu, phấn đấu đạt sản lượng khoảng 6,497 triệu tấn; doanh thu 70.661 tỉ đồng, nộp NSNN 7.698 tỉ đồng và lợi nhuận sau thuế khoảng 864 tỉ đồng.

Để hoàn thành nhiệm vụ năm 2021, BSR tiếp tục làm tốt công tác dự báo thị trường, xây dựng các kịch bản ứng phó với tình hình mới, đồng thời phát huy các kết quả đã đạt được trong năm 2020 để tận dụng tối đa các cơ hội đến với công ty trong năm 2021. BSR cũng đề ra các giải pháp đồng bộ như: Tập trung vận hành nhà máy an toàn, ổn định ở công suất cao với chế độ vận hành và cơ cấu sản phẩm tối ưu. Đẩy mạnh công tác sáng kiến cải tiến, nghiên cứu, ứng dụng, đa dạng hóa sản phẩm mới có giá trị cao hơn. Tiếp tục thực thi triệt để công tác tiết giảm, tiết kiệm chi phí và quản trị dòng tiền. Nâng cao năng lực quản trị, tăng cường số hóa hệ thống quản lý để năng cao hiệu quả điều hành. Tiếp tục thực hiện tốt Đề án Tái tạo văn hóa PetroVietnam, xây dựng văn hóa nền tảng BSR, tiếp thêm sức mạnh tinh thần cho người lao động.