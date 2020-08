Bức xúc vì đường nội bộ ‘biến' thành đường công cộng

Nguyên nhân phá vỡ bức tường, theo ông Hồ Phương - Phó chủ tịch UBND Q.Bình Thạnh, liên quan đến dự án xây dựng mới trường Mầm non 26 do Ban quản lý đầu tư xây dựng công trình giao thông Q.Bình Thạnh làm chủ đầu tư. Ngôi trường dự kiến sẽ hoàn thiện, đưa vào sử dụng cho năm học 2020 - 2021.

Để phục vụ cho việc khai giảng, UBND Q.Bình Thạnh đã có văn bản đề nghị Công ty cổ phần Cơ khí và Xây dựng Bình Triệu (Công ty Bình Triệu), chủ đầu tư chung cư Richmond City, sớm bàn giao đường nội bộ 10,8 m và phối hợp với Ban quản lý đầu tư xây dựng công trình giao thông Q.Bình Thạnh đảm bảo lối vào dự án xây mới trường Mầm non 26. Theo ông Hồ Phương, UBND Q.Bình Thạnh đã có văn bản đề nghị chủ đầu tư tự tháo dỡ bức tường tại các vị trí cổng chính và cổng phụ của trường mầm non 26. Chính vì chủ đầu tư không tự tháo dỡ nên chính quyền địa phương đã cho phương tiện xuống đập bức tường trên để làm lối đi chung cho cả cư dân chung cư và trường học.

Ông Vũ Nguyên, một cư dân đang sinh sống tại chung cư Richmond City, cho biết bức tường là nơi tiếp giáp giữa đường nội bộ của 2 block chung cư với cổng trường mầm non 26. Việc bức tường bị phá vỡ sẽ khiến con đường nội bộ của chung cư trở thành lối đi công cộng. Điều này sẽ dẫn đến các vấn đề như kẹt xe, phòng cháy chữa cháy cũng như ảnh hưởng an ninh tại chung cư.

Ông Vũ Nguyên cũng nhấn mạnh, con đường và bức tường là tài sản của cư dân chung cư. Do đó, chính quyền địa phương muốn phá dỡ thì chủ đầu tư và UBND Q.Bình Thạnh phải tổ chức lấy ý kiến cư dân chứ không phải chỉ thông báo đến chủ đầu tư.

Ông Cù Hải Long, Tổng giám đốc Công ty Bình Triệu, cho rằng việc mở đường vào trường mầm non 26 là không có cơ sở pháp lý, chưa có ý kiến của cơ quan chuyên môn có thẩm quyền. Đồng thời, việc này cũng không nhận được sự thống nhất, đồng thuận của cộng đồng cư dân. Chính vì vậy, việc chính quyền phá dỡ bức tường đã ảnh hưởng đến tài sản sở hữu chung, sử dụng chung và cuộc sống ổn định của tập thể cư dân chung cư.

Hiện chung cư đã bàn giao căn hộ cho cư dân, Công ty Bình Triệu cũng chỉ là một trong những chủ sở hữu của chung cư nên không đủ thẩm quyền tháo dỡ bức tường rào của dự án theo thông báo của UBND Q.Bình Thạnh. Việc tháo dỡ tường rào của UBND Q.Bình Thạnh để đấu nối lối đi cho trường mầm non 26 sẽ làm thay đổi phương án thiết kế phòng cháy chữa cháy đã được thẩm duyệt, thi công và nghiệm thu đưa vào sử dụng, ảnh hưởng trực tiếp về vấn đề giao thông, an ninh trật tự, an toàn cháy nổ...