Bước tiến mới của AQUA trong hành trình ‘khơi nguồn cảm hứng sống’ cho gia đình Việt

Không ngừng cải tiến

Tiền thân là Sanyo, thương hiệu AQUA chính thức được công bố tại thị trường Việt Nam vào năm 2014 sau một thời gian sáp nhập và chuyển đổi. AQUA Việt Nam là một thể tổng hợp của hệ thống liên kết kỹ thuật toàn cầu 10+N với các sản phẩm tiết kiệm điện năng, tự làm sạch, giữ ẩm và cấp đông hiệu quả.

Trong hơn 20 năm tiếp cận và tương tác, AQUA hiểu rõ nhu cầu của người dân Việt Nam luôn thay đổi. Đó cũng là động lực để AQUA Việt Nam không ngừng mang lại những sản phẩm và tiện ích ngày một tốt hơn qua việc ứng dụng những công nghệ mới dưới sự quản lý nghiêm ngặt về chất lượng.

Chất lượng cũng chính là tiêu chí tiên quyết mà AQUA hướng tới. Tất cả những nguyên vật liệu, máy móc và ứng dụng công nghệ 4.0 đều được AQUA kiểm soát chặt chẽ nhằm đảm bảo chất lượng của từng sản phẩm. Đồng thời AQUA cũng đầu tư vào các dây chuyền sản xuất, lắp ráp với khả năng tự động hóa lên đến 80% để giảm thiểu tỷ lệ sản phẩm lỗi, cho chất lượng sản phẩm đầu ra đồng đều hơn.

Bên cạnh đó, nhằm tiếp cận nhanh thị trường Việt Nam, AQUA còn “khơi nguồn cảm hứng sống” bằng việc liên tục tung ra nhiều sản phẩm mới áp dụng công nghệ mới nhất để khách hàng trung và cao cấp có nhiều lựa chọn hơn.

Ứng dụng công nghệ mới và hiện đại

Điển hình một trong những sản phẩm kể trên chính là dòng máy giặt cửa trước mới nhất với lồng giặt lớn 525 mm. Với dòng sản phẩm này, AQUA Việt Nam đã áp dụng động cơ truyền động trực tiếp DD Inverter cùng công nghệ Direct Motion để tiết kiệm năng lượng, giảm ồn, kéo dài tuổi thọ; công nghệ Smart Dosing giúp bảo vệ da tay, tiết kiệm thời gian và lồng giặt lớn hỗ trợ giặt sạch hơn, giảm xoắn rối, tiết kiệm diện tích.

Sản phẩm máy giặt cửa trước với lồng giặt lớn 525 mm đang được dự đoán sẽ có mức tăng trưởng cao về doanh số bán ra trong năm 2020

Hay với tủ lạnh, AQUA đưa vào công nghệ Magic Cooling có ngăn đông đặc biệt gồm 5 chức năng cho khả năng tùy chỉnh nhiệt độ theo nhu cầu bảo quản thực phẩm từ -22 độ C đến 5 độ C. Và công nghệ AQUA Fresh trong dòng máy điều hòa mới cũng đem đến khả năng tự làm sạch hiệu quả; tiết kiệm thời gian và chi phí.

Chưa dừng lại, trong sự kiện “Hội nghị đối tác chiến lược thường niên 2019 của Công ty điện máy AQUA Việt Nam” diễn ra vào ngày 19.11.2019 tại Đà Nẵng với sự có mặt của nhiều đại lý và cơ quan truyền thông, AQUA Việt Nam tiếp tục giới thiệu các sản phẩm mới sẽ ra mắt trong năm tới.

Cụ thể, với dòng sản phẩm điều hòa mới, ngoài chức năng tự làm sạch thông minh thì AQUA còn tích hợp chức năng Puri-Cool với khả năng tự thanh lọc không khí, giúp lọc bụi mịn PM0.3 và PM2.5 và diệt vi khuẩn hiệu quả. Dòng sản phẩm này còn được trang bị một hệ thống cảm biến không khí có thể giúp theo dõi chất lượng không khí một cách dễ dàng.

Dòng điều hòa AQUA với công nghệ mới Puri-Cool, giúp lọc bụi mịn và các vi khuẩn có hại trong không khí bằng lưới lọc chuyên dụng

Bên cạnh đó, dòng sản phẩm tủ lạnh cũng được áp dụng công nghệ mới Magic Cooling Plus, tối ưu khả năng lưu trữ tùy theo nhu cầu khi kết hợp hai tính năng nổi trội của các dòng sản phẩm trước: ngăn đông Magic Cooling 5 chức năng và ngăn tùy chỉnh nhiệt độ Magic Room (-18oC đến 5oC). Đây cũng là dòng sản phẩm được các đại lý Việt Nam mong chờ nhất năm 2020.

Tủ lạnh AQUA mới với tính năng Magic Cooling Plus giúp tối ưu hóa khả năng lưu trữ theo nhu cầu đa dạng

Theo chia sẻ của ông Song Yujun - Phó tổng Tập đoàn Haier toàn cầu, Giám đốc điều hành khu vực Đông Nam Á và Nam Á, Giám đốc điều hành của Công ty TNHH Điện máy AQUA Việt Nam cho biết: “Việt Nam vẫn là một trong những thị trường chiến lược của chúng tôi. Do đó, AQUA sẽ tiếp tục nghiên cứu nhu cầu, thị hiếu người tiêu dùng Việt Nam cũng như ứng dụng công nghệ 4.0 mới nhất để sáng tạo, sản xuất ra những dòng sản phẩm mới. Trong năm 2020, AQUA cũng dự kiến ra mắt 20 dòng sản phẩm mới để đáp ứng nhu cầu cho thị trường Việt Nam một cách tối ưu và hướng tới mục tiêu nắm giữ vị trí số 1 thương hiệu điện gia dụng tại Việt Nam trong 2 - 3 năm tới”.

Ông Song Yujun - Phó tổng Tập đoàn Haier toàn cầu, Giám đốc điều hành khu vực Đông Nam Á và Nam Á, Giám đốc điều hành của Công ty TNHH Điện máy AQUA Việt Nam

Với sự am hiểu địa phương, kết hợp với việc đầu tư ứng dụng công nghệ cao, AQUA Việt Nam hứa hẹn sẽ mang đến những giải pháp độc đáo, dành riêng cho Việt Nam cũng như từng bước trở thành thương hiệu điện gia dụng được nhiều gia đình Việt tin dùng.