Cá bông lau đạt giá kỷ lục: 500.000 đồng mỗi ký

Ngư dân các tỉnh Vĩnh Long, Bến Tre An Giang, Đồng Tháp… đang vào mùa đánh bắt cá bông la u tự nhiên. Tuy nhiên, do sản lượng cá ít nên giá tăng cao kỷ lục. Tại các chợ đầu mối như Long Xuyên, Châu Thành (An Giang), Thốt Nốt (Cần Thơ), Lai Vung, Thanh Bình (Đồng Tháp), tiểu thương bày bán cá bông lau cắt khúc với giá 500.000 đồng/kg, cao gấp đôi so với cùng kỳ năm trước. Riêng cá bán nguyên con dao động từ 400.000 - 420.000 đồng/kg.