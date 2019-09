Cải tổ mạnh mẽ doanh nghiệp nhà nước

Từ nay trở đi phải làm thường xuyên, rõ ràng hơn để đảm bảo DNNN không đầu tư, làm ăn dàn trải, tràn lan Ông Nguyễn Văn Bình, Trưởng ban Kinh tế T.Ư

Ông Trần Ngọc Thuận, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn công nghiệp cao su VN, trăn trở tình trạng thời gian qua, những con sâu làm rầu nồi canh khiến doanh nghiệp nhà nước (DNNN) bị “đánh đồng”, dư luận nhìn với con mắt thiếu thiện cảm. Thực tế, ngành cao su trong những năm qua ngoài nhiệm vụ sản xuất kinh doanh , phải đi đầu trong đầu tư vào Tây Bắc, Lào, Campuchia vì mục tiêu quốc phòng an ninh, lĩnh vực mà tư nhân không làm vì khó khăn. Tuy nhiên, cơ chế chính sách chưa đánh giá đúng, chưa có hỗ trợ đặc thù khiến DNNN cao su gặp không ít khó khăn. “Sau cổ phần hóa chuyển về Ủy ban Quản lý vốn nhà nước, chúng tôi mong muốn cơ chế chính sách phải thông thoáng hơn, để DN được giải phóng tốt nhất. Nhà nước phải ủy quyền, mạnh dạn giao trách nhiệm nhiều hơn cho tổ đại diện chủ sở hữu nhà nước tại DN vì kinh doanh thay đổi từng ngày, từng giờ. Ai làm tốt thì nói tốt, ai không làm được thì xử lý và chịu trách nhiệm. Chứ như hiện nay người quản lý DNNN tâm lý bất an, lo lắng đề cao sự an toàn thì rất khó phát huy hiệu quả cao nhất”, ông Thuận chia sẻ.