Căn hộ biển - Lựa chọn đầu tư đa giá trị

Những điểm sáng thị trường bất động sản đầu năm 2021

Nhìn lại thị trường bất động sản năm 2020, đại diện Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam đánh giá, thị trường bất động sản đã rơi vào trầm lắng ở nửa đầu năm và lấy lại đà phục hồi nhanh chóng từ quý 3/2020. Nửa cuối năm 2020, đã có 74.500 sản phẩm giao dịch thành công, tương đương 50% giao dịch thành công của năm 2019. Năm 2021 bắt đầu bằng những thông tin lạc quan với thị trường bất động sản như dự án sân bay quốc tế Long Thành chính thức khởi công, sân bay Phan Thiết dự kiến khởi công tháng 4, TP.Thủ Đức được thành lập trên cơ sở sáp nhập ba quận phía Đông Sài Gòn… Đặc biệt, việc Khánh Hòa được định hướng quy hoạch lên đô thị trực thuộc Trung ương tầm nhìn 2030 đã và đang tạo nên các đợt "sóng" đầu tư mạnh mẽ.

Đa giá trị khai thác với căn hộ biển

Tại Khánh Hòa, cụ thể là TP.Nha Trang, các căn hộ condotel hiện nay trở nên kém hấp dẫn với nhà đầu tư bởi khung pháp lý chưa hoàn thiện kèm theo cam kết lợi nhuận từ các chủ đầu tư còn chưa rõ ràng. Các dự án mới xa trung tâm thành phố cần khá nhiều thời gian để hoàn thiện và sinh lợi nhuận. Do đó, nhà đầu tư ngày nay có xu hướng chuyển sang các dòng sản phẩm có độ an toàn, trong đó căn hộ cao cấp ven biển, nằm tại trung tâm thành phố, sở hữu lâu dài được xem là lựa chọn lý tưởng thời điểm hiện tại vì vừa có thể ở, nghỉ dưỡng vừa có tiềm năng khai thác cho thuê hấp dẫn. Nổi bật hiện nay không thể không nhắc đến dự án The Aston Luxury Residence do Tập đoàn Danh Khôi hợp tác đầu tư và phát triển.

Với lợi thế tọa lạc mặt tiền cung đường “tỉ đô” Trần Phú, các căn hộ tại The Aston sở hữu tầm nhìn ấn tượng trên cung vịnh Nha Trang lộng lẫy. Đặc biệt, vị trí nơi dự án tọa lạc được xác định là địa bàn trọng điểm để phát triển du lịch ban đêm của thành phố với các dịch vụ đêm bắt đầu từ 18 giờ hôm trước đến 6 giờ sáng hôm sau. Đây hứa hẹn sẽ là nơi vui chơi, mua sắm, giải trí ngày đêm hàng đầu tại phố biển. Đi cùng với đó là lợi thế tiếp giáp 100 m mặt tiền biển, 250 m mặt tiền sông, từ The Aston cư dân dễ dàng di chuyển tới các địa điểm trong nội thành, các khu phố ẩm thực, biểu tượng văn hóa... của thành phố.

Hồ bơi tại The Aston với tầm nhìn ấn tượng ra vịnh Nha Trang The Aston sở hữu hệ sinh thái tiện ích đặc quyền, đề cao những trải nghiệm tinh tế của các chủ nhân tương lai, có thể kể đến như 1.200m 2 hồ bơi vô cực với tầm nhìn lộng lẫy trên vịnh biển, 1.800m 2 phố đi bộ trên không nơi giao thoa hài hòa giữa biển trời xanh mát. Tầng 24 được chủ đầu tư khéo léo bố trí những tiện ích điểm nhấn như Sky Lounge sang trọng, khu BQQ rộng rãi, khu yoga, thiền thư thái, khu vui chơi trẻ em ngoài trời năng động...

Nhà hàng sang trọng với tầm nhìn ấn tượng The Aston là một trong những dự án căn hộ cao cấp hiếm hoi tại Nha Trang sở hữu 12.000m 2 diện tích dành cho các dịch vụ thương mại, cùng với định hướng phát triển phố đêm thương mại của thành phố, đây sẽ là nơi vui chơi giải trí đêm sầm uất, thu hút đông đảo du khách ghé đến.

Vị trí đắc địa, đủ đầy mọi tiện ích hoàn hảo, các căn hộ tại The Aston xứng đáng là nơi an cư lý tưởng tại phố biển đồng thời mang đến cơ hội khai thác đầy tiềm năng như một “ngôi nhà thứ 2” với nhà đầu tư. Bước sang 2021, nếu tình hình dịch bệnh duy trì được kiểm soát tốt, Nha Trang dự đoán sẽ đón một lượng khách đông đảo về nghỉ dưỡng, du lịch. Điều này đã được kiểm chứng trong năm 2020 khi mặc dù dịch bệnh diễn biến phức tạp, Nha Trang vẫn là một trong những điểm đến nội địa được yêu thích nhất trên nền tảng đặt phòng trực tuyến Agoda.

The Aston sở hữu 12.000m2 thương mại dịch vụ The Aston là sản phẩm do Tập đoàn Danh Khôi hợp tác đầu tư và phát triển cùng các đối tác lớn như Central, DKO, Apave, Savills, Welham... Hai ngân hàng VPBank, PVcomBank cung cấp giải pháp tài chính tối ưu cho khách hàng.

Hiện nay, Tập đoàn Danh Khôi đang giới thiệu các chương trình hấp dẫn cho nhà đầu tư. Theo đó, khách hàng chỉ cần thanh toán 7% trong đợt đầu tiên và thanh toán chỉ 25% đến khi nhận nhà. Đồng thời được hỗ trợ vay 0% lãi suất, ân hạn nợ lãi xuất trong 24 tháng. Bên cạnh đó, khách hàng lựa chọn phương thức thanh toán nhanh còn được hưởng chiết khấu hấp dẫn lên đến 14%.