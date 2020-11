Căn hộ cho thuê ‘được giá’ nhờ tăng trưởng FDI

Trong đó, dòng căn hộ cho thuê đang ngày càng mang lại lợi nhuận tốt cho các nhà đầu tư.

Thủ Dầu Một - “vùng đất hứa” của nhóm lao động chất lượng cao

Theo số liệu từ Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Dương, tính đến nay tỉnh chỉ đứng sau TP.HCM (tức đứng thứ 2 cả nước) về thu hút vốn đầu tư nước ngoài. Trong đó đến từ nhà đầu tư của 65 quốc gia và vùng lãnh thổ. Nhật Bản, Đài Loan, Singapore, Samoa, Hàn Quốc là 5 quốc gia, vùng lãnh thổ có vốn đầu tư lũy kế cao nhất, chiếm hơn 50% tổng vốn đầu tư toàn tỉnh.

Hiện tại, Bình Dương đang sở hữu tổng vốn đầu tư đăng ký là 34,33 tỉ đô la Mỹ, trong đó các khu công nghiệp thu hút 23,1 tỉ đô la Mỹ, chiếm 67% vốn đầu tư nước ngoài trên toàn tỉnh.

Dòng vốn FDI đổ về đã mang đến nhiều cơ hội cho TP.Thủ Dầu Một tiếp tục bứt phá, tạo lực hút mạnh nguồn lao động trong và ngoài nước. Từ đó xây dựng một môi trường sống hiện đại, hội nhập, đa dạng với nhiều luồng văn hóa khác nhau.

Theo số liệu thống kê mới nhất, hiện Bình Dương quy tụ khoảng 50.000 lao động chất lượng cao là các quản lý, chuyên gia, kỹ sư cấp cao nước ngoài làm việc. Bên cạnh đó là hơn 1 triệu người lao động từ các tỉnh, thành. Nhóm lao động này thường tập trung ở các khu vực trung tâm như thành phố Thủ Dầu Một - trung tâm hành chính, là nơi có nhiều khu công nghiệp cũng như các tiện ích giải trí đặc sắc nhất Bình Dương.

Theo dự báo của các chuyên gia, lực lượng này sẽ tăng lên khoảng 2,5% mỗi năm nhờ sự đổ về của dòng vốn ngoại với hàng tỉ đô la Mỹ. Từ đó góp phần phát triển kinh tế cũng như tạo nên những thay đổi tích cực trong việc xây dựng môi trường làm việc của địa phương.

Thậm chí, nhóm khách hàng trên còn làm chuyển dịch cơ cấu quy hoạch bất động sản của tỉnh, thay vì chỉ tập trung các dự án đất nền và căn hộ bình dân thì nay các dự án chung cư cao cấp cũng đang ngày càng được quan tâm hơn.

“Dù ít và chưa đáp ứng được nhu cầu thực tế của thị trường nhưng đây là dấu hiệu cho thấy các căn hộ tầm trung và cao cấp, đặc biệt là dòng căn hộ cao cấp sẽ thống lĩnh bất động sản Bình Dương trong tương lai, là sản phẩm chủ chốt của thị trường” - một chuyên gia nhận định.

Dân nhập cư đông, nhu cầu nhà ở tăng cao giúp căn hộ trở thành nơi đầu tư sinh lời hiệu quả tại Bình Dương

Nhà đầu tư uy tín là yếu tố hàng đầu để “chọn mặt gửi vàng”

Dù nhu cầu nhà ở và thuê tăng cao nhưng nhóm khách hàng hạng sang tại Thủ Dầu Một đều thuộc tầng lớp trí thức, chính vì vậy họ rất thận trọng trong việc lựa chọn các dự án căn hộ. Trong đó ba yếu tố lọt vào mắt xanh của nhóm khác hàng này gồm có: Vị trí, tiện ích và uy tín chủ đầu tư.

Đáp ứng cả ba tiêu chí trên, HAPPY ONE Central được đầu tư bởi Tập đoàn Địa ốc Vạn Xuân - đơn vị vốn đã có 15 năm kinh nghiệm với hai dự án tương tự là HAPPY ONE Phú Hòa và HAPPY ONE Premier khiến giới đầu tư quan tâm, chú ý.

HAPPY ONE Central tọa lạc tại trung tâm thành phố Thủ Dầu Một nên có vị trí vô cùng đắc địa, thuận lợi di chuyển đến các tiện ích sẵn có như bệnh viện, sân vận động Gò Đậu, siêu thị Co.op Mart/BigC, bến xe, trường ĐH Thủ Dầu Một, ĐH Mở, trung tâm thương mại Aeon Mall,… chỉ trong vòng bán kính 5km.

Bên cạnh đó HAPPY ONE Central còn tích hợp những tiện ích vượt trội được đáp ứng đầy đủ ngay trong khuôn viên dự án góp phần xây dựng một cộng đồng dân cư biệt lập, yên tĩnh, an toàn nhưng cũng không kém phần hiện đại, góp phần tạo nên những giá trị sống khác biệt.

Giá căn hộ cho thuê tại Thủ Dầu Một ngày càng tăng mạnh

Theo tính toán của các chuyên gia, giá thuê căn hộ tại Bình Dương, đặc biệt tại Thủ Dầu Một sẽ ngày càng tăng, có thể đạt bình quân 10%/năm.

Giá căn hộ cho thuê tại Thủ Dầu Một ngày càng tăng mạnh

Với mức giá này, nếu đầu tư vào nhà mặt đất ở các khu vực trung tâm thì chỉ có thể lựa chọn những căn nhà nhỏ, trong ngõ, di chuyển khó khăn, môi trường, dân cư và tiện ích cũng hạn chế. Đây cũng không phải sản phẩm đánh trúng nhu cầu yêu thích sự tiện nghi, hiện đại từ giới khách hàng chuyên gia nên rất khó cho thuê hoặc mua đi bán lại…

“Hiện tại, căn hộ 1 phòng ngủ tại thành phố Thủ Dầu Một có giá cho thuê khoảng 10 - 11 triệu đồng/tháng, căn hộ 2-3 phòng ngủ có mức giá cho thuê 15 - 20 triệu đồng/tháng. Những căn có lợi thế về vị trí và đa dạng tiện ích sẽ được được dự đoán có thể lên đến 15 - 17 triệu đồng/tháng đối với căn 1 phòng ngủ. Lợi nhuận này còn có thể tăng đều qua các năm trong bối cảnh Thủ Dầu Một đang ngày càng phát triển đô thị và dần thu hẹp quỹ đất” - một chuyên gia phân tích.