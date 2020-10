Ngày 1.11, Anderson Park sẽ chính thức “trình làng” giới địa ốc không gian căn hộ mẫu được thiết kế theo hạng phòng Suite của khách sạn 5 sao. Sự kiện hứa hẹn sẽ mang đến những trải nghiệm ấn tượng, sống động cho khách hàng về chuẩn mực một căn hộ cao cấp của khu đô thị khép kín lần đầu có mặt tại Bình Dương.



Phòng Suite là phòng cao cấp nhất, thường chỉ có tại những khách sạn, resort 4 - 5 sao. Đây là loại phòng có diện tích lớn, được thiết kế theo phong cách đẳng cấp, khác biệt hơn hẳn những hạng phòng thông thường. Loại phòng này được trang bị đầy đủ thiết bị tiện nghi, nội thất, vật dụng cao cấp và các dịch vụ đặc biệt. Mức giá mỗi đêm của loại phòng này cũng cực kỳ đắt đỏ, vì vậy, hầu như chỉ có giới doanh nhân, chính trị gia...



Các thiết kế căn hộ chuẩn hạng Suite ở Anderson Park kể câu chuyện về không gian sống sang trọng, tinh tế cùng tổ ấm ngọt ngào, ấm áp. Sắc chủ đạo là Champagne hoặc Caramel, gam màu này đặc biệt phù hợp với những gia đình trẻ ưa chuộng lối sống năng động, hiện đại và giới chuyên gia nước ngoài sinh sống tại Anderson Park.



Champagne hoặc Caramel là xu hướng màu sắc nội thất chủ đạo trong năm 2020 và 2021. Những màu sắc này đang dần thay thế cho màu xám vốn rất thịnh hành từ lâu nay.

Để không gian không bị sự nhạt nhòa “nuốt chửng”, các kiến trúc sư Anderson Park sẽ tô điểm, nhấn nhá thêm những sắc độ đậm đà, cá tính như xám than, nâu đất hay vàng mù tạt trong các vật dụng như bàn ghế, thảm, đèn… nhằm thỏa mãn cái gu cá tính của mỗi chủ nhân.



Không gian đẹp nhất trong phòng Suite ở “khách sạn 5 sao Anderson Park” chính là phòng khách. Khu vực này có tầm nhìn đẹp, phòng được trang bị đầy đủ các thiết bị điện tử hiện đại, phục vụ nhu cầu giải trí. Nội thất rời như sofa, tủ kệ ti vi, đèn trang trí… Phòng khách luôn là không gian được đầu tư nhiều nhất. Đây sẽ là nơi sinh hoạt chung của cả nhà và tiếp khách .

Phòng khách còn liên kết với gian bếp tạo nên một khu vực mở, giúp các thành viên trong gia đình giao tiếp, tương tác với nhau khi cùng chuẩn bị bữa ăn. Bếp ăn trong căn hộ Anderson Park đầy đủ những thiết bị bếp hiện đại, quầy mini bar và khu vực trữ rượu sang trọng.



Phòng ngủ ở Anderson Park cũng nhận được sự trau chuốt tỉ mẫn từ bàn tay điệu nghệ của các kiến trúc sư. Đây là phòng chức năng quan trọng nhất trong một căn hộ, cũng là không gian cao cấp của hạng phòng Suite. Nơi này, chủ nhân và gia đình mình được nghỉ ngơi, tái tạo năng lượng tối đa sau một ngày làm việc vất vả.



Để trọn vẹn thêm chất thượng lưu của các chủ nhân Anderson Park, phòng ngủ còn được liên thông với khu thay đồ.



Khác với những căn hộ thông thường, Anderson Park dành sự quan tâm và trau chuốt cho không gian làm việc và nghỉ ngơi riêng tư trong từng căn hộ, được thiết kế riêng biệt với các không gian chung khác nhằm đem đến sự yên tĩnh tuyệt đối khi cần tập trung hoặc thư giãn sâu. Chức năng khu vực này rất phù hợp cho những đối tượng khách hàng là chuyên gia cao cấp sinh sống và làm việc tại các khu công nghiệp trên địa bàn.



Chất Suite còn hiện diện ở phòng tắm Anderson Park. Phòng tắm sử dụng sắc màu tươi sáng, gạch ốp tường có vân nhẹ nhàng, đơn giản. Các thiết bị vệ sinh đến từ thương hiệu Đức Kohler cao cấp.



Không chỉ thiết kế căn hộ ấn tượng, Anderson Park còn phát triển mô hình “resort trong phố” độc đáo ngay tại TP.Thuận An - thành phố hạt nhân của thủ phủ công nghiệp Bình Dương. Với quy mô lên đến 5 ha, giai đoạn 1 Anderson Park ra mắt thị trường với 4 block gồm 2.400 căn hộ và gần 700 căn officetel. Đi kèm với đó là chuỗi tiện ích, dịch vụ mua sắm, giải trí độc đáo “all in one” phục vụ tất cả nhu cầu của cư dân.

Với hơn 70% diện tích dành riêng cho mảng xanh, không gian sống thư giãn chuẩn resort cũng là điểm cộng lớn cho Anderson Park. Toàn dự án được bao phủ bởi 2 tầng mảng xanh trù phú: công viên nội khu, lối dạo bộ, hệ thống hồ bơi, thác nước nhân tạo để điều hòa nhiệt độ sống lý tưởng cho toàn bộ khu đô thị. Chọn Anderson Park là chọn một căn hộ resort cao cấp đúng nghĩa cho những trải nghiệm khó quên của gia đình.



ƯU ĐÃI THÊM 2% CHO 111 KHÁCH HÀNG ĐẦU TIÊN MAY MẮN NHẤT TRONG SỰ KIỆN KHAI TRƯƠNG NHÀ MẪU ANDERSON PARK

Ngày 1.11, Lyn Property tổ chức sự kiện khai trương nhà mẫu Anderson Park tại giao điểm mũi tàu Nguyễn Thị Minh Khai và Đại lộ Bình Dương, P.Thuận Giao, TP.Thuận An, Bình Dương.



Đặc biệt duy nhất trong ngày này, 111 khách hàng đầu tiên may mắn tham dự sự kiện sẽ được ưu đãi thêm 2%, nâng tổng mức ưu đãi lên đến 22%. Đăng ký tham quan ngay để trở thành những khách hàng may mắn của Anderson Park.



