Căn hộ khách sạn - phong cách sống mới của giới trẻ năng động

Căn hộ tại TNR The Nosta với diện tích linh hoạt từ 30-90m2

Hình mẫu lý tưởng về kiến trúc căn hộ

Vinh dự đạt giải Winner - Tòa căn hộ dịch vụ khách sạn có phong cách thiết kế đẳng cấp nhất - “Best High End Condo Architectural Design” do Dot Property Vietnam Awards trao tặng năm 2020, TNR The Nosta được mệnh danh “Crystal in the sky” (tạm dịch là “viên pha lê giữa trời xanh”) một lần nữa đã khẳng định gu thẩm mỹ tinh tế của chủ nhân khi sở hữu căn hộ tại dự án này. Theo kiến trúc sư trưởng của dự án, khách hàng có thể cảm nhận chuẩn mực sống sang trọng ngay khi bước chân vào tòa nhà.

Kiến trúc của TNR The Nosta mang phong cách hoàn toàn khác biệt với toàn bộ mặt ngoài được trang bị kính LowE - loại kính chống nóng, chống ồn cao cấp nhất tại thị trường Hà Nội. Bên cạnh đó, công nghệ “Smart living” giúp việc vận hành, quản lý và giám sát căn hộ trở nên đơn giản và dễ dàng thực hiện từ xa. Mỗi căn hộ cũng được thiết kế đảm bảo nguồn gió và ánh sáng tự nhiên với nguồn không khí tươi mát được thanh lọc từ các khu vườn chân mây (skygarden).

Với mô hình căn hộ - dịch vụ khách sạn, mỗi căn hộ tại TNR The Nosta có diện tích tối ưu từ 30m2 đến 90m2, gồm 1 đến 3 phòng ngủ, do đó khách hàng có thể linh hoạt lựa chọn mua để trải nghiệm cuộc sống tại một trong những nơi cao cấp nhất Hà Nội hoặc có thể cho thuê để gia tăng giá trị đầu tư.

Dù chưa chính thức ra mắt, TNR The Nosta đã và đang được rất nhiều khách hàng săn đón, hứa hẹn tạo “sóng” thị trường bất động sản cuối năm tại khu vực quận Đống Đa bởi nét độc đáo khác biệt của dự án.

Vị trí “đa kết nối” phù hợp với xu thế hiện đại

Không chỉ là dự án hiếm hoi nằm ở nội đô, TNR The Nosta còn tọa lạc tại giao điểm của những tuyến giao thông trọng yếu “xuyên tâm” của thủ đô Hà Nội. Có thể liệt kê hàng loạt dự án giao thông với sự tham gia của Chính phủ, cũng như các nhà đầu tư trong và ngoài nước như: tuyến Trường Chinh - Đường Láng - Ngã Tư Sở; tuyến đường sắt trên cao Hà Đông - Cát Linh; tuyến đường kết nối Ngã Tư Sở - Vĩnh Tuy. Ngoài ra, Ban chấp hành Đảng bộ TP.Hà Nội cũng vừa chấp thuận chủ trương xây dựng dự án tuyến đường sắt đô thị số 5 Văn Cao - Ngọc Khánh - Láng - Hòa Lạc với tổng mức đầu tư hơn 65.000 tỉ đồng, dự kiến hoàn thành vào năm 2025. Các tuyến đường trên sẽ góp phần thay đổi hạ tầng giao thông kết nối của khu vực với hệ thống giao thông ngầm, hệ thống giao thông đường bộ, hệ thống cầu vượt và hệ thống đường sắt trên cao. Các chuyên gia nhận định, trong tương lai, đây sẽ là “đòn bẩy” giúp giá trị bất động sản khu vực này gia tăng mạnh mẽ.

TNR The Nosta nằm ở vị trí giao điểm của nhiều tuyến đường huyết mạch, rất thuận tiện trong kết nối giao thông Thị trường lao động tại Việt Nam được dự đoán sẽ vô cùng sôi động từ việc Việt Nam gia nhập các tổ chức kinh tế toàn cầu 100% không rào cản như EVFTA (tháng 8.2020). Làn sóng dịch chuyển việc làm, dịch chuyển chỗ ở của các công dân toàn cầu đến Việt Nam tăng đột biến trong giai đoạn hậu "Covid 19"; làn sóng dịch chuyển thương mại và nhà máy từ các nước về Việt Nam… Nhờ đó, căn hộ dịch vụ khách sạn sẽ là mô hình đón đầu phong cách sống của giới trẻ toàn cầu, đây cũng chính là lý do thúc đẩy tăng trưởng cho nền kinh tế, cũng như cho thị trường bất động sản tại Hà Nội trong ngắn hạn.