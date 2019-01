Căn hộ mẫu Centennial chính thức ra mắt tại The Sense By Alpha King

Căn hộ mẫu Centennial nằm tại tầng 2 của Trung tâm trải nghiệm "The Sense by Alpha King" - công trình nghệ thuật lấy cảm hứng thiết kế từ đóa hoa sen đang hé nở, biểu tượng cho nét đẹp truyền thống văn hóa Việt. Không chỉ đơn thuần là nơi khám phá và trải nghiệm nhà mẫu, "The Sense by Alpha King" và khu căn hộ mẫu Centennial chính là chiếc cầu nối niềm tin và minh chứng cho sứ mệnh "Kế thừa di sản, kiến tạo tương lai" của nhà phát triển dự án quốc tế Alpha King.