Cận tết, TP.HCM vẫn thấp thỏm lo ngập do triều

Theo đó, UBND TP chỉ đạo UBND các quận, huyện liên quan xử lý, gia cố, cơi đắp ngay từ đầu các vị trí xung yếu theo phương châm “bốn tại chỗ”; sớm đề xuất biện pháp khắc phục khẩn cấp 3 vị trí đặc biệt xung yếu có nguy cơ bể bờ bao thuộc dự án công trình thủy lợi bờ hữu ven sông Sài Gòn. Đồng thời, đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện các công trình, dự án do đơn vị làm chủ đầu tư còn tồn đọng, đảm bảo an toàn tại các tuyến đường thường xuyên bị ngập do triều cường. Máy bơm nước di động cần được bố trí để kịp thời khắc phục các sự cố ngập úng do triều cường gây ra, đảm bảo an toàn cho nhân dân đi lại trong dịp tết.