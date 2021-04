Cất nóc shophouse, diện mạo Gem Sky World thay đổi đầy sức sống

Tiến độ vượt bậc, shophouse cất nóc sau hơn 4 tháng

Khởi công từ cuối tháng 11, đến nay sau hơn 4 tháng thi công, 93 shophouse Gem Sky World đã chính thức cất nóc, đánh dấu bước ngoặt mới trong tiến độ xây dựng, góp phần hoàn thiện tổng thể khu đô thị.

Phát triển từ quỹ đất trúng đấu giá của tỉnh, dự án khu đô thị thương mại giải trí Gem Sky World do Công ty CP Đầu tư Kinh doanh Bất động sản Hà An làm chủ đầu tư, Tập đoàn Đất Xanh là nhà phát triển. Ngay khi công bố vào giữa năm 2020, các sản phẩm shophouse đã thu hút khách hàng nhờ thiết kế đa dạng, nhiều công năng, giàu tiềm năng để an cư lẫn đầu tư.

Dãy shophouse có vị trí đắc địa, nằm dọc theo công viên Gem Sky Park rộng 3 ha vừa khánh thành và đại lộ Godsilk Boulevard sầm uất. Hiện phần thô của 93 shophouse đã được hoàn thành, sắp tới đây đơn vị thi công sẽ tiếp tục thực hiện các hạng mục còn lại để đảm bảo bàn giao dự kiến vào đầu tháng 5.2021.

Tùy theo vị trí, shophouse có diện tích từ 120m² (6x20m), 132m² (6x22m), 170m² (8,5x20m) và 198m² (9x22m) với tổng diện tích sàn 310 - 340m²/căn, được thiết kế 1 trệt 3 lầu (4 tầng), tạo nên sự hiện đại, sung túc và chỉn chu.

Khi bàn giao, sản phẩm được hoàn thiện mặt ngoài, thuận tiện cho chủ nhân tự điều chỉnh thiết kế và bày trí không gian phù hợp với sở thích và công năng, đảm bảo tiêu chuẩn thiết kế, quy hoạch kiến trúc.

Hình ảnh thực tế các shophouse xây sẵn tại khu đô thị Gem Sky World

Không gian tầng trệt được thiết kế mở mang tính thương mại cao cùng ngôn ngữ kiến trúc mạnh mẽ, hiện đại, thuận tiện cho các chủ cửa hàng tùy biến linh hoạt theo nhu cầu. Mặt tiền thoáng kết hợp với hệ thống cửa kính lớn mang đến tầm nhìn phóng khoáng, tận dụng tối đa ánh sáng và không khí tự nhiên.

Tầng 2 vẫn được giữ phong cách thiết kế không gian mở, có thể tận dụng kinh doanh, hoặc làm không gian sinh hoạt chung. Tầng 3 có thể thiết kế được tối đa 3 phòng ngủ, hoặc phân chia thành phòng làm việc hoặc giải trí tùy theo nhu cầu. Tầng 4 thích hợp để làm sân thượng, sân phơi cũng như nơi sinh hoạt và giải trí ngoài trời.

Chuyển mình với diện mạo đầy sức sống

Tiếp nối sau sự kiện cất nóc shophouse, vào ngày 18.4, lễ công bố hoàn thiện hạ tầng và bàn giao phân khu Peal Town và Garnet Town sẽ diễn ra tại dự án, đánh dấu cột mốc các sản phẩm giai đoạn đầu đã hoàn thiện tiện ích và được khách hàng đón nhận.

Hiện khu đô thị Gem Sky World đang thay đổi diện mạo từng ngày với hàng loạt công trình đi vào vận hành. Ngày 4.4, công viên Gem Sky Park rộng 3 ha chính thức hoạt động, mở ra một không gian vui chơi giải trí sôi động và nhiều sắc màu. Trước đó, cuối tháng 3, hệ thống trường song ngữ liên cấp Greenfield cũng tổ chức lễ động thổ tại khu đất rộng 3,1 ha.

Trong quý 2 năm nay, khu leo núi trẻ em, hồ bơi rộng 500m², sân thể thao đa năng dành cho người lớn và đài quan sát cao 16m với tầm nhìn 360 độ sẽ đưa vào khai thác. Đại lộ Goldsilk Boulevard dài 2km, cổng chào dự án, nhà mẫu shophouse và nhà phố xây sẵn cũng được khánh thành, mang đến sự thay đổi ngoạn mục cho diện mạo toàn khu.

Với thiết kế mang tính thương mại cao, sản phẩm shophouse luôn thu hút sự quan tâm lớn từ khách hàng

Đồng thời, từ cuối tháng 3, hơn 385 nhà phố xây sẵn và 105 shophouse thuộc Sapphire Parkview cũng chính thức được công bố ra thị trường. Sở hữu vị trí đắc địa - tiếp giáp với công viên Gem Sky Park, shophouse phân khu Sapphire Parkview thừa hưởng trọn vẹn giá trị của hệ thống tiện ích vui chơi, giải trí nổi bật đang dần hoàn thiện.

Theo đánh giá, tỷ lệ lợi nhuận của shophouse khoảng 8 - 12%/năm, cao hơn nhiều so với việc khách hàng cho thuê chung cư hay gửi lãi suất ngân hàng, ít rủi ro hơn đầu tư vào chứng khoán. Đây cũng là dòng sản phẩm có tính thanh khoản cao, khả năng sinh lời nhanh, thuận tiện mua đi bán lại hay đầu tư, cho thuê kinh doanh.

Shophouse có tầm nhìn về phía công viên Gem Sky Park và nhà điều hành

Hiện mức giá tham khảo cho shophouse phân khu Sapphire Parkview từ 9 tỉ đồng (chưa gồm VAT). Ngoài ra, chủ đầu tư còn áp dụng chính sách hỗ trợ 0% lãi suất trong 24 tháng cùng nhiều quà tặng hấp dẫn cho khách hàng quan tâm trước ngày 30.4.

