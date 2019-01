Câu chuyện ý nghĩa đằng sau tác phẩm dựa theo bức tranh Thất Đồng

Từ bức tranh Thất Đồng

Thất Đồng là một bức tranh tết từng được ưa chuộng trong cộng đồng và mang tính đại chúng cao của dòng tranh Hàng Trống. Sở dĩ dòng tranh có tên gọi là Hàng Trống vì bản thân dòng tranh nghệ thuật này được sản xuất nhiều ở phố cùng tên, 1 trong 36 phố phường nổi tiếng ở Hà Nội. Ngày tết, người dân thường chọn các bức tranh Hàng Trống phổ biến như Thất Đồng hay Tam Đa để trưng bày, trang trí nhà cửa ngày đầu năm mới. Tuy là một dòng tranh từng khá nổi tiếng, nhưng tranh Hàng Trống đang trở thành một nghệ thuật bị lãng quên và chưa có được tính kế thừa cần thiết từ những lớp nghệ sĩ đi sau.

Thất Đồng đã từng được xem là một phần hồn của ngày tết cổ truyền xưa, khi có nội dung chính thể hiện lời chúc tụng đầu năm cùng ước vọng của con người về một cuộc sống ấm no, phồn vinh và hạnh phúc.

Tác phẩm Thất Đồng nổi tiếng của dòng tranh Hàng Trống với ý nghĩa của một lời chúc tụng về sự sung túc đến với mọi người những ngày đầu năm Nhìn vào bố cục bức tranh, ta có thể thấy rõ nội dung mà người xưa muốn truyền tải. Một gốc đào với cành nặng trĩu trái xum xuê thể hiện ước mong cuộc sống no đủ. Phía dưới, 7 chú "Thất Đồng", tức 7 chú bé có gương mặt hồng hào, bụ bẫm, mắt sáng miệng tươi, tóc trái đào (kiểu tóc dành cho các bé trai khá phổ biến thời phong kiến). Những chú bé trên đại diện cho mặt sung túc, đầy đủ, phồn vinh trong cuộc sống gia đình của người Việt Nam. Không khí đầm ấm tươi vui bao quát màu sắc trên từng khuôn mặt, từng mảng nội dung và toàn bộ bức tranh.

Đến tác phẩm thiết kế có chủ đề Tam Tài

Dựa trên ý nghĩa đặc biệt từ bức tranh Thất Đồng trên, tác phẩm thiết kế với chủ đề Tam Tài có sự kết hợp hài hòa của yếu tố hiện đại, đã vừa được thực hiện bởi thương hiệu The Pizza Company và nhóm Họa Sắc Việt, chuyên ứng dụng màu sắc, họa tiết của dòng tranh dân gian Hàng Trống vào các thiết kế hiện đại. Tác phẩm Tam Tài ra đời dựa trên mong muốn góp phần gìn giữ và lan tỏa vẻ đẹp văn hóa truyền thống, đồng thời tạo cảm hứng và gắn kết mọi người trong dịp tết cổ truyền của nhóm tác giả trẻ và thương hiệu Pizza kể trên.

The Pizza Company Tác phẩm thiết kế chủ đề Tam Tài của The Pizza Company và nhóm Họa Sắc Việt đã góp phần mang nét đẹp truyền thống vào ngày tết thời hiện đại và trao gửi nhiều lời chúc tốt đẹp trong đầu năm mới

Bố cục tổng thể của bức Tam Tài tương tự như Thất Đồng, vẫn có những yếu tố nguyên bản như gốc cây nặng trĩu quả, 7 chú bé hồng hào đang chơi đùa xung quanh. Điểm nhấn ấn tượng nhất chính là 3 chiếc bánh pizza Lộc Phát mang hình dáng đồng tiền xu, tròn bên ngoài và vuông bên trong, lấy cảm hứng từ ý nghĩa “Trời tròn, Đất vuông” của chiếc bánh chưng, bánh dày trong ngày tết cổ truyền, biểu trưng cho sự trọn vẹn, đủ đầy và hoàn chỉnh. Đây là sự kết hợp độc đáo giữa truyền thống và hiện đại, giữa những giá trị cũ đáng trân giữ và những yếu tố của hiện tại phù hợp xu thế.

Trở thành lời chúc ý nghĩa và nhân văn ngày đầu năm

Nhắc đến Pizza là nhắc đến các buổi sum họp gia đình hay họp mặt bạn bè, đồng nghiệp, cùng nhau chia sẻ những khoảnh khắc đầy thú vị trong cuộc sống. Trùng hợp thay, các giá trị này cũng tương tự như ý nghĩa của ngày tết cổ truyền của người Việt, đó là sự đoàn viên sum vầy của những người thân thuộc sau nhiều ngày xa cách.

Nói về lý do vì sao chọn kết hợp họa tiết tranh dân gian Hàng Trống trong sản phẩm Tết Pizza Lộc Phát, người đại diện của The Pizza Company Việt Nam cho biết, đó xuất phát từ sự trân trọng và mong muốn góp phần bảo tồn các giá trị văn hóa truyền thống Việt Nam, đồng thời mang đến cho khách hàng những trải nghiệm xuân thú vị và truyền tải một thông điệp đầy tính nhân văn: gắn kết tình thân, san sẻ và trao gửi thật nhiều yêu thương, lời chúc tốt đẹp cho nhau trong những ngày đầu năm mới. Chuỗi nhà hàng Pizza Quốc tế nổi tiếng trên đã thực sự ghi điểm với người dân Việt Nam qua những nỗ lực mang ý nghĩa đại chúng trong dịp Tết Kỷ Hợi năm nay, và một lần nữa khẳng định cho sự am hiểu, ứng dụng triệt để yếu tố địa phương để nâng cao trải nghiệm khách hàng mà thương hiệu đã theo đuổi trong nhiều năm qua.