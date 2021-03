Chấn chỉnh việc xác định nghĩa vụ tài chính liên quan đến đất

Trước đó, một số vụ việc phát sinh tại một số cục thuế địa phương, cơ quan công an đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với công chức thuộc cơ quan thuế do thiếu trách nhiệm trong việc kiểm tra hồ sơ khi xác định nghĩa vụ tài chính, ký duyệt các thông báo nộp tiền sử dụng đất trái quy định đối với các hồ sơ chuyển mục đích sử dụng đất, tính tiền sử dụng đất sai quy định khi được nhà nước giao đất...