Chi gần 200 triệu USD mua nguyên phụ liệu dược từ Trung Quốc

Theo Trung tâm thông tin công nghiệp thương mại và thương mại – Bộ Công thương, tính riêng tháng 9, Việt Nam đã nhập từ Trung Quốc 17,8 triệu USD nguyên phụ liệu dược, giảm 25,09% so với tháng trước nhưng tăng 4,61% so với cùng kỳ. Tính từ đầu năm đến hết tháng 9, cả nước đã nhập khẩu nhóm hàng này đạt 297,3 triệu USD, tăng hơn 10% so với cùng kỳ năm trước.



Sau Trung Quốc, thị trường có kim ngạch nhập nhiều đứng thứ hai là Ấn Độ, chiếm hơn 17% đạt 51 triệu USD, giảm gần 11% so với cùng kỳ. EU là thị trường đứng thứ 3 về kim ngạch nhập khẩu nguyên phụ liệu dược phẩm của Việt Nam chiếm gần 11% (đứng thứ ba sau Trung Quốc và Ấn Độ) đạt 32,2 triệu USD. Ngoài 3 thị trường chủ lực kể trên, Việt Nam còn nhập nguyên phụ liệu dược từ các thị trường Đức, Thụy Sỹ, Ý, Hàn Quốc…

Đặc biệt, trong 9 tháng của năm nay, thay vì tăng nhập từ thị trường Áo, Việt Nam lại tăng nhập nguyên phụ liệu dược phẩm từ thị trường Thái Lan, tăng hơn 77%. Bên cạnh đó, Việt Nam cũng tăng nhập nhóm hàng này từ thị trường Hàn Quốc, tuy chỉ chiếm 1,3% tỷ trọng nhưng tăng gần 68%, đạt 3,9 triệu USD. Riêng tháng 9, nhập từ Hàn Quốc tới 189.000 USD, tăng gấp 2,7 lần so với tháng trước và tăng hơn 47% so với cùng kỳ năm trước. Ngược lại, Việt Nam giảm nhập nguyên phụ liệu dược từ thị trường Singapore (giảm hơn 76%) và giảm gần 54% nhập từ thị trường Anh.