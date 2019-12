Cho vay mua nhà ở Mỹ: Universal Commercial Capital khẳng định đồng hành cùng khách hàng Việt

Đầu tư bất động sản (BĐS) tại Mỹ đang ngày càng phổ biến ở Việt Nam. Không ít cá nhân có nhu cầu mua nhà tại Mỹ vì các mục đích khác nhau: cho con đi học, mở rộng hoạt động kinh doanh, cho thuê... UCC vào thị trường Việt Nam với mục tiêu mang đến giải pháp tiện ích, giải quyết những khó khăn cho khách hàng về mặt tài chính, pháp lý, giúp khách hàng yên tâm về giá cả và nhiều vấn đề liên quan đến việc mua nhà ở Mỹ.

Chỉ một thời gian ngắn có mặt tại thị trường Việt Nam, UCC tích cực triển khai những hoạt động tiếp xúc, kết nối với khách hàng. Từ tháng 9.2018 đến nay, công ty đã tham gia 4 đợt hội chợ Vietbuild tại Hà Nội và TP.HCM và có mặt trong sự kiện cùng batdongsan.com.vn năm 2018 tại khách sạn Sheraton (TP.HCM).

UCC còn là nhà tài trợ cho nhiều chương trình như: tài trợ cuộc thi tìm kiếm tài năng trẻ New York’s Got Talent - Trung tâm Tiếng Anh New York, tài trợ hội thảo quốc tế về công nghệ tài chính trong nền kinh tế thông minh, đồng hành cùng tạp chí Forbes, tài trợ cuộc thi Hoa hậu Bikini Tập đoàn CenGroup tại Nha Trang, tài trợ triển lãm du học Capstone; tài trợ giải golf Doanh nghiệp toàn quốc tháng 10.2019 và 2 giải golf tháng 11.2019.

Qua những hoạt động tích cực này, UCC được nhiều khách hàng trong nước biết đến. UCC đã giúp cho nhiều khách hàng thực hiện các khoản vay để mua nhà thành công tại Mỹ, hỗ trợ khách hàng trong việc kết nối, đánh giá giá trị của BĐS trước khi mua. Khách hàng của UCC rất hài lòng vì sự nhanh gọn, chính xác, giải quyết khó khăn của khách hàng hiệu quả.

Đại diện của UCC, ông Eric Trần, cho biết: “Sau hơn một năm nhìn lại, chúng tôi cam kết nỗ lực hơn nữa để mang đến cho khách hàng dịch vụ tốt. Đặc biệt, chương trình vay mua nhà ở Mỹ với gói vay tối đa 65% giá trị tài sản, lãi suất 6,5%, thời hạn 30 năm đang được xem là cơ hội biến ước mơ sở hữu nhà tại Mỹ của người Việt thành hiện thực”.